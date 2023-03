Kraljica supruga Camilla djelovala je pomalo zatečeno kada joj je uručena papirnata kruna iz Burger Kinga tijekom šetnje Colchesterom u Essexu. Camilla, koja će biti okrunjena uz supruga kralja Charlesa III. tijekom njegove krunidbe 6. svibnja, pozdravljala je obožavatelje u ponedjeljak, 7. svibnja, kada su joj okupljeni mještani počeli dijeliti darove i cvijeće, piše Mirror.

U jednom trenutku tijekom pozdravljanja, Camilli je prišla tinejdžerica koja joj je uručila zelenu papirnatu krunu iz obližnjeg Burger Kinga. Djevojka je pritom bila rekla kako je to bio dar u zadnji tren, na što je Camilla odgovorila: "Oh, divno, to je vrlo lijepo od vas. Burger King." Camilla je nastavila dalje pozdravljati okupljenje noseći krunu u ruci.

Tinejdžerka koja je predala krunu Camilli rekla je: "Vidjela sam je kako ju je unijela u auto, najponosniji trenutak u mom životu." Video objavljen na TikToku ubrzo je postao viralan i mnogi su ga komentirali. "Njoj je to iskreno bilo smiješno. Ima dobar smisao za humor", napisala je jedna žena. Druga je rekla: "Tako ljupka žena."