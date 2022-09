Julian Payne, koji je bio tajnik za komunikacije Charlesa (73) i Camille (75) između 2016. i 2021., opisao je novu kraljicu kao najveće tajno oružje kraljevske obitelji. Napomenuo je da odluke, uključujući i njegovo vlastito zapošljavanje, zahtijevaju odobrenje 75-godišnje Camille, kao i njezina supruga monarha, prisjećajući se kako mu je prije susreta s Camillom rečeno da ga neće zaposliti ako ona to ne odobri.

Javnost je ne doživljava tako, ali...

Unatoč Camillinoj ulozi u donošenju odluka, Julian je također rekao za The Times da ona "nije aktivno vodila kampanju" za svoju novu titulu, misleći da će se to dogoditi samo od sebe "ako je suđeno". Bivši zaposlenik kraljevske obitelji je rekao da Camillu rijetko tko shvaća previše ozbiljno u javnosti, no ipak je istaknuo da vjeruje kako će ona na novom poslu briljirati, jer "u potpunosti poštuje ulogu i instituciju, ali čvrsto stoji na tlu."

"Unatoč mnogim ljudima koji su tijekom godina izjavili da je 'Projekt kraljica Camilla' bio dugogodišnji cilj, uvjeravam vas da nikada nije postojao nikakav veliki plan za to. Kad god ste spomenuli tu temu u razgovoru sa samom kraljicom, ona je samo zurila u vas poput sfinge, ne odajući što misli o toj temi", dodao je.

Od usvajanja titule Queen Consort nakon smrti kraljice Elizabete u Balmoralu, 8. rujna, Camilla je imala brojne javne nastupe zajedno s kraljem Charlesom. U petak se pridružila ostalim članovima kraljevske obitelji na bdijenju za Njezino Veličanstvo u Westminster Hallu. Dok je četvero Elizabetine djece - kralj Charles, princeza Anne, princ Andrew i princ Edward - bdjelo uz kraljičin lijes, Camilla je u svečanoj tišini gledala s tribina.

'Ona postaje moja kraljica supruga'

Camillina potpora kralju na ovim događajima bila je nešto na što je aludirao u svom prvom obraćanju naciji, koje je održao 9. rujna. U njemu je odao počast svojoj "dragoj" ženi Camilli i njezinoj "lojalnoj javnoj službi" - kao i potvrđivanje njezine titule kraljice supruge. Tijekom emotivnog obraćanja, koje je emitirano iz Buckinghamske palače, kralj je rekao da će računati na "pomoć svoje drage supruge Camille".

"U znak priznanja za vlastitu odanu državnu službu od našeg braka prije 17 godina, ona postaje moja kraljica supruga. Znam da će zahtjevima svoje nove uloge donijeti nepokolebljivu predanost dužnosti na koju sam se toliko oslanjao", dodao je tada kralj Charles.

Ispraćaj kraljice Elizabete II. iz minute u minutu pratite OVDJE.