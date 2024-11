Uki Q otkrila je sve o krvavom boks-meču i slomljenom nosu

Influencerica iz Knina, Una Kablar (24), poznatija kao Uki Q, otkrila nam je detalje o raznim aspektima svog života, od boksačkog ringa do svakodnevnih izazova s kojima se suočava. Uki Q, nedavno se upustila u svijet boksa sudjelujući u celebrity fightu Hell Boxing Kings gdje se i drugi influenceri bore svake nedjelje te se sve prenosi uživo na platformi Voyo.

Una je progovorila o svom iskustvu u meču, kako je prebrodila slomljen nos nakon operacije, ali i o reakcijama na svoj izgled, tetovaže te kako se nosi s medijskim kritikama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Osim toga, otkriva i detalje o svom privatnom životu – od prekida s bivšim dečkom do toga kako danas balansira između karijere influencerice i vlastitih osobnih granica.

Ovaj intervju donosi pogled na njezinu unutarnju borbu, hrabrost u suočavanju s izazovima i kako se ne boji biti svoja, koliko god to bilo izazovno.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Instagram

Što Vas je motiviralo da prihvatite izazov boksačkog meča? Je li to bila želja da izađete iz zone komfora, dokazivanje publici ili nešto sasvim drugo što Vas je gurnulo u ring?

Definitivno izlazak iz zone komfora, obožavam istraživati svoje limite i gurati sebe u vatru, tako se kujem. Smatram da je jedini način da rastemo onda kada probušimo safe bubble u kojem se nalazimo i iskoračimo iz te zone komfora. Htjela sam pobjediti Unu od jučer što sam i napravila. I tako svaki dan.

Kada ste primili udarac u nos, jeste li pomislili: "Eto, opet operacija"? Što ste u tom trenutku osjećali – bijes, tugu ili adrenalin?

Adrenalin kao neka struja kroz vene, fenomenalan osjećaj. Prošlo mi je kroz glavu "Ako je slomljen - GAS! Napraviti ću novi! Još jači, bolji i lijepši."

Bilo je glasina da je ovaj meč bio više za show nego pravi sportski izazov. Kako na to odgovarate?

Tako je. Ja nisam borac niti se bavim boksom. Ja sam influencer. Moj posao tamo prvenstveno je bio da napravim i priredim show te podignem gledanost. Za to sam plaćena i to sam odradila vrhunski. Koliko sam stigla za tako kratak vremenski period od 2 i pol mjeseca. Ja sam se spremala i dala sve od sebe usprkos svemu sto nam se izdešavalo, na što sam jako ponosna.

Foto: Instagram

Nos Vam je koštao 9.000 eura. Nakon svega, jeste li ikad požalili zbog operacije? Kako sada gledate na taj izbor?

Koštao je 7.000 eura, ali s troškovima puta i boravka tamo izašlo je preko 10 ako ćemo precizno. Nikada nisam požalila ni zbog čega, a kamoli nečeg tako savršenog kao što je moj nos. Jako mi se sviđa i mislim da mi jako lijepo stoji. Sada ga volim još više jer je u 24h preživio ozbiljnu prometnu nesreću i boks-meč. Još je bio začepljen sve vrijeme jer sam prehlađena već par dana i pored svega toga evo ga čvrsto stoji na mjestu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Je li Vas strah da ćete nakon ove povrede izgledati drukčije ili da će estetika nositi više komentara nego Vaš rezultat u ringu?

Ne, povreda je bila trenutna. Kapilara je pukla od udarca, ništa strašno, ništa slomljeno, nos je prestao krvariti brzo nakon završetka meča.

Jeste li spremni za revanš i ako da, koga bi ste htjeli za svog protivnika?

Kao što sam rekla, nisam borac i ne bavim se time, ali volim izazove i adrenalin ako mi se pruži prilika dovoljno i interesantna i dobro plaćena. Svakako sam raspoložena.

Jako mi se sviđa ring i osjećaj u njemu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Što Vas je najviše iznenadilo tijekom meča – protivnik, adrenalin, ili možda vlastita snaga (ili slabost)?

Najviše sam samu sebe iznenadila i oduševila! Bilo mi je nevjerojatno što imam u sebi i nakon toliko prepreka nisam stala ni jednog trenutka niti pomislila na to.

Ponosna sam! Apsolutno sam pobijedila sebe, a to je meni najznačajnije.

Foto: Instagram

Mislite li da biste pobijedili da su neke određene okolnosti bile drugačije? Ako da, koje?

Apsolutno, imala sam jako malo vremena da se spremim mislim da je to ključno, kondicija i izdržljivost. Denisa Valova je fenomenalna, u sportu je cijeli život, fitnes trener je, imala je znatno bolju kondiciju od mene. Također, jasno mi je da mi zaštita glave nije jača strana. S obzirom na moje odsustvo straha od bola i udarca potpuno sam se zaboravila čuvati što mi i nije toliko žao jer smo priredile krvavu borbu, a to je ono sto ljudi žele vidjeti u ringu. Nadam se da su uživali koliko i ja jer pored svega meni je bilo fenomenalno i apsolutno bih sve ponovila.

Je li boks bio jednokratan izazov ili planirate graditi karijeru u tom sportu?

Ovo je bila kampanja za mene kao i svaka druga, jedna predivna suradnja i iskustvo. Boks, a pogotovo ring, jako mi se svidio. Nemam u planu nastaviti se ovim baviti, ja sam svoj posao odradila. Moja velika ljubav su putovanja i mene mjesto ne drži, a ovaj sport zahtijeva veliku disciplinu i odricanja što se trenutačno ne poklapa s mojim hedonističkim načinom života.

Ela Jerković također je sudjelovala u natjecanju i pokazala svoj karakter u ringu. Jeste li međusobno razmjenjivale savjete ili osjećaje? Kako biste opisali odnos između vas dvije u ovom kontekstu?

Želim joj svu sreću u daljnjem natjecanju! Naravno, konstantno smo se čule, podržavale i razmjenjivale utiske.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vaš izgled često izaziva komentare na društvenim mrežama – jesu li Vas ikada povrijedili hejteri? Imate li poruku za njih?

Stvari i ljudi oko mene su neutralni. Ja sam ta koja bira kome i čemu dajem značaj. Prema tome, takve stvari me ne dodiruju ni najmanje. Dapače, više mi stavljaju novac u džep što vrlo cijenim i poštujem i ovim putem hvala svima na apsolutno svakom komentaru bilo koje vrste. Poruku? Samo osoba koja je bila u ringu zna što je to. Prema tome poručila bih im da za početak samo uđu u njega pa onda možemo pričati.

Kako reagirate kad Vas nazivaju "previše izazovnom" ili "neprimjerenom"? Smatrate li da svijet treba redefinirati što znači "pristojno"?

Ne reagiram, ne interesira me što je kome previše, premalo, pristojno ili ne. Svatko ima svoje pa tako i ja imam svoje standarde i mjere. Sve dok je meni nešto smisleno i korektno, ništa me drugo ne zanima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vaše tetovaže mnogima su inspirativne, ali ima li neka za koju sada mislite da je bila pogreška?

Ne, vjerujem da se sve događa s razlogom pa tako i svaka moja tetovaža. To sam ja, srasle su uz mene. Da su neke loše napravljene, jesu, ali i dalje su dio mene.

Foto: Instagram

Vaš prekid s dečkom postao je tema medija. Što se zapravo dogodilo, i ima li u Vašem životu mjesta za novu ljubav?

Ta priča je davna prošlost, jedna velika lekcija i veliko razočaranje s obzirom da ono s čim sam ja bila skoro dvije godine je samo jedna od maski koje i dalje nosi i koristi. Dečka izgleda nikad zapravo nisam ni poznavala i to je najjezivije od svega. Jako mi godi ova trenutačna veza u kojoj sam ja sama sa sobom. Sjajno funkcioniramo, ali ukoliko se pojavi neko dovoljno interesantan da mi odvuče pažnju od mene same i da me tretira bolje nego što ja to radim - svaka čast.

Često Vas povezuju s muškarcima iz svijeta showbiza. Postoji li netko tko Vas trenutačno fascinira?

Mislim da nisam fascinirana ni sa jednom osobom muškog spola trenutačno.

Vaš stil odijevanja često izaziva pitanja – je li to marketinška strategija ili odraz Vašeg pravog ja?

Sve što vidite sam ja, drugačije ni ne mogu, iskreno.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Instagram

Postoji li osoba iz Vaše prošlosti za koju žalite što više nije dio Vašeg života?

Ne, drago mi je što postoji prirodna selekcija. Onaj tko treba tu je, a tko ne, nije, jednostavno i savršeno. Poštujem sve koji su prošli kroz moj život i koji će proći, ali mi je drago da na vrijeme i odu iz njega.

Je li istina da ste planirali vlastiti reality show? Što bi ljudi vidjeli kad bi pratili Vaš svakodnevni život?

Spominjala sam to par puta neobavezno u društvu. Nisam znala da se javno čulo za tu ideju. Ništa konkretno nemam u planu, prošlo mi je kroz glavu dosta puta s obzirom na to da mi je život kao film. Previše brzo se mnogo stvari događa koje je teško povjerovati, što mislim da je vrlo interesantno za razmatranje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Uki Q pokazuje da prava snaga nije samo u fizičkoj borbi, već u hrabrosti da ostaneš vjeran sebi. Unatoč svim izazovima, kritikama i povredama, ona ne odustaje i nastavlja živjeti život pod vlastitim uvjetima.

Pratite na Voyo Hell Boxing Kings i doživite vrhunske borbe, snažne udarce i napetost koja ne prestaje. Ove nedjelje na Voyu možete gledati nove Hell Boxing Kings borbe, a u celebrity fight stiže Filip Đukić.

POGLEDAJTE VIDEO: U petak hrvatske rukometašice otvaraju EP protiv moćnih Dankinja, evo gdje gledati