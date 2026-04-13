Udovica Saše Popovića prošla kroz zdravstveni pakao: 'Uspješno to liječim i održavam lijekovima'

Udovica Saše Popovića, pjevačica Suzana Jovanović u jednom se razdoblju života suočila s ozbiljnim zdravstvenim problemima o kojima je i javno govorila.

Naime, kako je ranije istaknula, narušeno zdravstveno stanje bilo je uvelike posljedica stresa, osobito nakon razvoda od prvog supruga, Rade Zdravkovića. Uz to, brojni poslovni angažmani dodatno su pogoršali situaciju, što je na kraju dovelo do problema sa štitnjačom. Kako piše Kurir, višak kilograma s kojim se ranije borila također je bio posljedica tih zdravstvenih poteškoća.

"Sve to što mi se događalo u životu, od showbiza, preko mog posla i problema, podnosila sam s osmijehom na licu, a zapravo sam sve proživljavala u sebi. To se kasnije odrazilo na štitnjaču s kojom imam problem, ali to uspješno liječim i održavam lijekovima", rekla je Suzana.

'O Saši sam u početku imala negativnu sliku'

Govoreći o privatnom životu, dotaknula se i svog supruga, Saša Popović, s kojim je dugi niz godina bila u sretnom braku. Iako je od početka imao reputaciju velikog zavodnika, Suzana priznaje da nije odmah znala da je on čovjek njezina života.

"O Saši sam u početku imala negativnu sliku. Nakon prvog kontakta preko prijateljice razmijenili smo broj pejdžera. Mislila sam da mu se nikada neću javiti, ali sudbina nas je spojila. Jednog dana vozač koji me vozio nije me mogao odvesti do Jagodine gdje sam nastupala i sjetila sam se njega. Nazvala sam ga i pitala može li me odvesti, a on je odmah pristao, što me oduševilo", rekla je pjevačica.

Podsjetimo, Saša Popović preminuo je početkom prošle godine nakon borbe s rakom želuca.

