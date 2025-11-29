Udovica prodala kuću i poslala 570.000 eura 'Jasonu Momoi': Vjerovala sam da mu pomažem'

Nova internetska prijevara pogodila je Veliku Britaniju, gdje je udovica nasjela na lažno predstavljanje internetskih prevaranata koji su se pretvarali da su holivudski glumac Jason Momoa (46), američki glumac najpoznatiji po ulozi Aquamana. Žena je, vjerujući da je s njim u romantičnoj vezi, prevarantima uplatila čak 570.000 eura, ostavši bez doma i novca prenosi LADbible.

Prevaranti koristili umjetnu inteligenciju

Udovica, čije ime policija nije otkrila, započela je komunikaciju nakon što je na društvenim mrežama zapratila stranicu posvećenu glumcu. Ubrzo je primila poruku za koju je mislila da dolazi od samog Momoe. Prevaranti su, prema navodima, koristili videozapise i poruke generirane umjetnom inteligencijom kako bi je uvjerili da je upravo ona “žena njegova života”.

Lažni Momoa tvrdio je da mu hitno treba novac za filmske projekte, ali i za gradnju njihove buduće kuće na Havajima. Nakon što je zadobio njezino povjerenje, počeli su stizati sve veći financijski zahtjevi.

Prodala kuću kako bi mu pomogla

Žena je, uvjerena u ljubavnu priču, prodala svoju kuću u Cambridgeshireu i prevarantima poslala traženi iznos. Čim je transakcija obavljena, njezin “udvarač” je nestao. Policija je potvrdila slučaj i upozorila javnost na rastući broj ovakvih prijevara.

“Priča zvuči nevjerojatno, ali potpuno je istinita. Ostavila je ranjivu ženu bez doma”, izjavio je glasnogovornik policije Cambridgeshirea.

Ovo nije prvi put da je glumčevo ime zloupotrijebljeno

Nekoliko sličnih slučajeva već je zabilježeno u Velikoj Britaniji. Jedna žena iz Newcastlea izgubila je 92.800 eura nakon što je povjerovala da razgovara s Momoom. Slala je novac za avionske karte, “poklone za njegovu kćer” i druge izmišljene troškove.

“Razgovarala sam s onom za koju sam mislila da je njegova kći. Vjerovala sam da je sve stvarno i da mu pomažem”, ispričala je tada oštećena žena.

