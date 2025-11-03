Udala se sestra Borne Ćorića: Fotografije s vjenčanja oduševile fanove, pohvale se nižu

Proslavljeni tenisač Borna Ćorić (29) na trenutak je teniske terene zamijenio slavljem u svečanoj dvorani, podijelivši s pratiteljima na Instagramu fotografiju s važnog obiteljskog događaja.

Na fotografiji s vjenčanja, Borna pozira uz svoju sestru Brunu, koja blista u elegantnoj bijeloj čipkastoj vjenčanici. S osmijehom na licu, tenisač je uz objavu kratko napisao "Sestra", dodavši emotikone srca i proslave. Reakcije nisu izostale, a objava je u kratkom roku prikupila brojne lajkove i komentare. Obožavatelji iz Hrvatske i svijeta uputili su čestitke Bruni.

Tko je Bruna Ćorić?

U više intervjua istaknuo je koliko mu je Bruna važna, nazivajući je svojom najboljom prijateljicom i najvećom podrškom. ''Mislim da smo toliko povezani zbog razdvojenosti od mladih dana. Bruna je uvijek tu za mene, prije svega kako bi me saslušala. Vjeruje u mene u svakoj situaciji pa se njezini savjeti u principu temelje na tome da me podsjeti kako se trud i rad uvijek isplate '', rekao je Borna svojedobno za Story.

Foto: Hrvoje Jelavic/pixsell

Srednjoškolsko obrazovanje završila je u jednoj gimnaziji u Zagrebu. Nakon toga, stekla je diplomu na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa, a potom i magistarski stupanj na Regent's University London iz područja menadžmenta.

Borna je istaknuo da Bruna sudjeluje u svim aspektima njegovog posla, uključujući planiranje i financije, te da bez nje ništa ne bi bilo isto.

