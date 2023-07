Udala se kći legendarnog glumca Rade Šerbedžije i njegove supruge Lenke Udovički, Nina Šerbedžija.

Nina se u Novom Sadu udala za svog dugogodišnjeg partnera, srpskog glumca Filipa Đurića, a do oltara ju je dopratio otac Rade.

Filip Đurić, odabranik Nine Šerbedžije, je također glumac, a bavi se i pedagoškim radom kao asistent na Akademiji umjetnosti u Novom Sadu.

Nina je pak već sa 16 godina glumila u Teatru Ulisses na Brijunima, u predstavi "Romeo i Julija '68". Iza sebe ima dva filma "Cry of the Butterfly" iz 2014. i "Welcome" iz 2010. godine, a zajedno sa svojim ocem je snimila film "Blossom".

Inače, Rade ima još kćeri Milicu i Vanju iz braka s Lenkom te sina Danila i kćer Luciju iz prvog braka s Ivankom Cerovac.

Podsjetimo, talentirani Rade i Lenka zajedno su više od 30 godina. Rade i Lenka upoznali su se 1990. u Subotici. Vjenčali su se kada je on imao 43, a ona 23 godine.

Kako je Lenka u jednom ranijem intervjuu rekla, Rade je u samom početku nije nimalo impresionirao.

"Uvijek su mi se sviđali muškarci koji su stariji od mene, koji imaju više životnog iskustva. Sve je išlo jako brzo, iako nisam očekivala da će prerasti u ljubavnu vezu", rekla je Udovički.