Uvijek je bio iznad podjela po nacionalnoj osnovi. Za sebe je nedavno, gostujući u emsiji "Što sam ja tebi i tko sam sebi" na jednoj srpskoj televiziji, istaknuo: "Ako me pitaš čiji sam, osjećam se nadnacionalno. Ipak kad sve zbrojim, kada me pitaš tko sam, ja sam Krajišnik, ja sam čovjek, ja sam Srbin iz Hrvatske. To je moje najtočnije obilježje, ali na tragu Nikole Tesle koji se ponosi svojim srpskim rodom i hrvatskom domovinom. Ja sam rođen u Hrvatskoj, to je moje najbliže obilježje mentaliteta. Tamo sam završio škole, počeo se baviti umjetnošću". Rođen je u Lici, a kad su mu bile četiri godine, obitelj se preselila u Vinkovce. No, ljeta je dječak Rade i dalje provodio kod djedova, ujaka i stričeva u Lici.