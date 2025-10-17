Ubijen član škaljarskog klana, Baka Prase slučajno snimio pucnjavu: 'Mogao sam biti upucan'

Prema pisanju portala Mondo, visokopozicionirani član škaljarskog klana Filip Ivanović (33) i jedan od traženih bjegunaca, ubijen je u beogradskom naselju Beograd na vodi. Istoimeni medij navodi da se ubojstvo dogodilo na dječjem igralištu. Zvuk pucnjave slučajno je tijekom prijenosa uživo zabilježio youtuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase (29), a snimka njegove reakcije i zvukova pucnjave brzo se proširila društvenim mrežama.

Baka Prase se u srijedu 15. studenog navečer obraćao se pratiteljima iz svog stana u Beogradu na vodi. Tijekom prijenosa uživo, razgovor je prekinuo zvuk pucnja. Ne znajući o čemu se radi, Ilić je prekinuo prijenos kako bi provjerio što se događa.

"Dolazi čovjek s dvije puške, puca. Što bi bilo da sam ja bio tu? Mogao sam biti upucan", govorio je u kameru.

Baka Prase snimao lajv u trenutku ubistva Filipa Ivanovića pic.twitter.com/dMWcB6ypui — Malagaravaa (@vaskekopirinac) October 17, 2025

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Pitali smo vas što najviše kupujete u pekarnicama: 'Doma pečem, po ministrovoj preporuci'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Tko je Filip Ivanović?

Policija je na dječjem igralištu u Hercegovačkoj ulici pronašla tijelo muškarca. Iako je kod sebe imao krivotvorene slovenske dokumente, utvrđeno je da se radi o Filipu Ivanoviću iz Cetinja, pripadniku škaljarskog klana. Kako piše Mondo, Ivanović je ubijen na način da je upucan u glavu.

Beogradska policija u suradnji s Višim javnim tužiteljstvom, nedaleko od mjesta zločina uhitila je osumnjičenog Đ. Z. (rođen 2004. godine), kod kojeg su pronađena dva pištolja s mecima u cijevi. I osumnjičeni je kod sebe imao osobnu iskaznicu za koju se sumnja da je krivotvorena. Uhićena je još jedna osoba čija se povezanost sa zločinom istražuje, a osumnjičenom je određen pritvor do 48 sati.

Podsjetimo, Baka Prase je popularni srpski YouTuber, gamer, reper i influencer, rođen 16. rujna 1996. godine u Beogradu. Karijeru je započeo kao profesionalni igrač u igri League of Legends, no ubrzo je stekao veliku popularnost na YouTubeu zahvaljujući svom prepoznatljivom humoru, provokativnim sadržajem i energičnom pristupu.

Foto: Antonio Ahel/pixsell

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Provjerili smo što jedu učenici osnovnih škola u Hrvatskoj