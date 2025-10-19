Najpoznatiji dekolte Hollywooda opet u centru pažnje: U Sydney svi su gledali na gala večeri
Glumica je privukla sve poglede svojim glamuroznim izdanjem
Slavna glumica Sydney Sweeney (28) privukla je veliku pozornost na petoj godišnjoj gala večeri Akademijskog muzeja u Los Angelesu, održanoj u subotu. Mnogi smatraju da je upravo njezin dekolte trenutačno najpoznatiji u Hollywoodu, a 28-godišnja glumica ga je ovom prilikom istaknula u elegantnoj crnoj baršunastoj haljini s dubokim prorezom sprijeda.
Sweeney, koja trenutačno promovira svoj novi film Christy, pojavila se među brojnim poznatim uzvanicima, uključujući Hailey Bieber (28), osnivačicu brenda Rhode, i Jennu Ortegu, 23-godišnju zvijezdu serije Wednesday.
Sydney je svoj glamurozan izgled upotpunila crnim sandalama s otvorenim prstima, a kosu je podigla u elegantnu punđu s nekoliko pramenova koji su joj nježno uokvirivali lice. Od nakita je odabrala diskretne srebrne naušnice i upečatljiv prsten na desnoj ruci, čime je dopustila da haljina ostane u središtu pažnje.
POGLEDAJTE VIDEO: AI glumica napravila paniku u Hollywoodu, donosimo reakciju iz Hrvatske: 'To je kontra čovjeka'
Podsjetimo, glumica je u vezi s kontroverznim glazbenim menadžerom Scooterom Braunom (44), a ta vijest izazvala je brojne komentare u medijima.
POGLEDAJTE VIDEO: Kako je reklama glumice Sydney Sweeney postala glavna vijest ljeta?