Najpoznatiji dekolte Hollywooda opet u centru pažnje: U Sydney svi su gledali na gala večeri

Slavna glumica Sydney Sweeney (28) privukla je veliku pozornost na petoj godišnjoj gala večeri Akademijskog muzeja u Los Angelesu, održanoj u subotu. Mnogi smatraju da je upravo njezin dekolte trenutačno najpoznatiji u Hollywoodu, a 28-godišnja glumica ga je ovom prilikom istaknula u elegantnoj crnoj baršunastoj haljini s dubokim prorezom sprijeda.

Foto: Amy Sussman/getty Images/profimedia

Sweeney, koja trenutačno promovira svoj novi film Christy, pojavila se među brojnim poznatim uzvanicima, uključujući Hailey Bieber (28), osnivačicu brenda Rhode, i Jennu Ortegu, 23-godišnju zvijezdu serije Wednesday.

Foto: Valerie Macon/afp/profimedia

Sydney je svoj glamurozan izgled upotpunila crnim sandalama s otvorenim prstima, a kosu je podigla u elegantnu punđu s nekoliko pramenova koji su joj nježno uokvirivali lice. Od nakita je odabrala diskretne srebrne naušnice i upečatljiv prsten na desnoj ruci, čime je dopustila da haljina ostane u središtu pažnje.

Foto: Shotbynyp/backgrid/backgrid Usa/profimedia

POGLEDAJTE VIDEO: AI glumica napravila paniku u Hollywoodu, donosimo reakciju iz Hrvatske: 'To je kontra čovjeka'

Podsjetimo, glumica je u vezi s kontroverznim glazbenim menadžerom Scooterom Braunom (44), a ta vijest izazvala je brojne komentare u medijima.

