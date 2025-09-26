Najkontroverznija veza u Hollywoodu: Sydney Sweeney i Scooter Braun uhvaćeni na romantičnoj večeri

Nakon višemjesečnih šuškanja, čini se da su glumica Sydney Sweeney (28) i glazbeni menadžer Scooter Braun (44) odlučili potvrditi svoju vezu.

Romantična večera u Los Angelesu

Par je nedavno viđen na večeri u poznatom losanđeleskom restoranu Jon & Vinny's, gdje su u opuštenoj atmosferi večerali s prijateljima. Prema fotografijama koje je objavio TMZ, Sweeney i Braun bili su nasmijani i dobro raspoloženi, a pri odlasku iz restorana Braun je pokazao džentlmansku gestu otvarajući glumici vrata automobila.

Prva veza nakon raskida zaruka

Za Sydney je ovo prva javna romansa nakon što je u ožujku prekinula zaruke s dugogodišnjim partnerom Jonathanom Davinom. Tada je priznala kako je promijenila pogled na svoje prioritete i više vremena posvetila druženjima s prijateljima.

Glasine su krenule još u lipnju

Priče o vezi sa Scooterom pojavile su se već u lipnju, kada su zajedno prisustvovali vjenčanju Jeffa Bezosa i Lauren Sánchez u Italiji.

Braun otvoreno o bivšem braku

Podsjećamo, Scooter Braun od 2021. je razveden od supruge Yael Cohen Braun, s kojom ima troje djece. U lipnju je u jednom podcastu istaknuo da su ostali u dobrim odnosima i da zajedno uspješno odgajaju djecu, naglasivši kako se trude jedno drugome biti podrška unatoč prekidu.

Sydney ranije povezivana s Glenom Powellom

Također, Sweeney je nedugo prije raskida bila viđena u društvu glumca Glena Powella, s kojim je surađivala na filmu Anyone But You. Međutim, Powellova obitelj tada je naglasila kako su njih dvoje samo prijatelji.

