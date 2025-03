U obitelj reality zvijezde stigla bolna vijest: 'Imam dva tumora na plućima i nekoliko na mozgu'

Reality zvijezda Teddi Mellencamp (43), poznata po sudjelovanju u popularnom reality showu The Real Housewives of Beverly Hills, podijelila je prije nekoliko tjedana s pratiteljima na društvenim mrežama zabrinjavajuću vijest – liječnici su joj dijagnosticirali tumor na mozgu. Ovu informaciju otkrila je u emotivnoj objavi, u kojoj je iskreno progovorila o svom zdravstvenom stanju i izazovima s kojima se trenutačno suočava. No, sada je otkrila kako su joj pronašli još nekoliko tumora - i na mozgu i na plućima.

'Novost s današnjih pretraga, imam više tumora na mozgu koje nije bilo moguće ukloniti operacijom. Također, imam dva tumora na plućima', napisala je.

Inače, Teddi se godinama bori sa zdravstvenim problemima, prije tri godine dijagnosticiran joj je tumor, a nakon 16 operacija, napokon je bila potpuno zdrava. No, nakon posljednje objave obožavatelji diljem svijeta šalju joj podršku. ''Izdržat ćeš ti to, jaka si, volimo te puno'', samo su neki od komentara.

"Posljednjih nekoliko tjedana nosila sam se s ozbiljnim i teškim glavoboljama. Jučer je bol bila neizdrživa i morala sam u bolnicu. Nakon CT-a i MR-a, doktori su našli nekoliko tumora na mom mozgu, za koje vjeruju da su rasli barem šest mjeseci", napisala je reality zvijezda prije nekoliko tjedana.

