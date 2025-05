U braku 30 godina, voli slušati Baby Lasagnu. Tko je Marijana Puljak kad se ugase kamere?

Zbog lokalnih izbora u Splitu, pažnja javnosti ponovno je usmjerena na politički par Marijanu i Ivicu Puljka. Ivica Puljak, aktualni gradonačelnik Splita, predsjednik je stranke Centar, a u nedjelju je osvojio 35,26 posto glasova te će se za novi mandat u drugom krugu boriti s Tomislavom Šutom koji je dobio podrčku 30,54 posto birača.

Njegova supruga Marijana Puljak je saborska zastupnica i članica Predsjedništva iste stranke. Zajedničkim političkim angažmanom i dugogodišnjim brakom postali su jedan od najprepoznatljivijih parova na hrvatskoj političkoj sceni.

Marijana Puljak poznata je ne samo po svojoj političkoj ulozi, već i kao žena s bogatim profesionalnim iskustvom. Rođena je 19. kolovoza 1971. u Splitu, a diplomirala je elektrotehniku, smjer računarstvo, na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (FESB). Nakon fakulteta, radila je u IT sektoru, prvo u tvrtki SWING informatika, a potom kao direktorica odjela u Societe Generale Splitskoj banci.

Privatni život

Politikom se aktivno počela baviti 2010. godine kao predsjednica Gradskog kotara Žnjan u Splitu, gdje je pokrenula brojne lokalne inicijative, poput izgradnje dječjeg igrališta i osnovne škole. Godine 2013. osnovala je "Inicijativu za pametne ljude i pametan grad", koja je kasnije prerastala u političku stranku Pametno, a zatim u stranku Centar. U Hrvatski sabor ušla je 2020. godine kao nositeljica liste koalicije Stranke s imenom i prezimenom, Pametno i Fokus u X. izbornoj jedinici.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

No, Marijana nije samo političarka. Ona je i supruga Ivici Puljku s kojim ove godine slavi značajnih 30 godina braka. Zajedno imaju troje djece – dvije kćeri, Emu i Ivu, te sina Tomu. Ona je žena koja obožava dobru seriju, zna složiti fantastičan ručak u ekspres loncu i, naravno, ima svoju omiljenu pjesmu koju uvijek mora otpjevati kad je čuje na radiju.

"Sve od Dina Dvornika, ali posebno ''Ništa kontra Splita''! Zarazna je. Trenutno mi je Baby Lasagna hit – navijala sam za njega prošle godine na Eurosongu i i baš mi je drago kako mu se karijera razvija. Inače najviše slušam stranu glazbu. Generacija sam X pa su mi '80-e zakon", ispričala nam je Marijana nedavno.

Iako njezin radni ritam u Splitu ne jenjava, Marijana Puljak nastoji pronaći ravnotežu između političkih obaveza i trenutaka opuštanja. Kad nije u sabornici, dani su joj i dalje ispunjeni sastancima i pripremama, ali kad ulovi vrijeme za sebe, zna to iskoristiti na najbolji način, u šetnji s voljenima ili uz more.

"Posao saborske zastupnice nije vezan samo za sabornicu. Imamo dosta posla i izvan nje, tako da mi je dan i u Splitu prilično dinamičan – uvijek su tu sastanci, pripreme za rasprave u Saboru, pripreme zakonskih prijedloga i inicijativa, razna događanja i razgovori s ljudima. No, ako uspijem odvojiti malo vremena za sebe, volim sa suprugom prošetati Splitom, bilo po Rivi, bilo po Marjanu. Volim otići na pazar, odnosno tržnicu, po svježe povrće i voće, a u posljednje vrijeme poseban gušt mi je prošetati do Žnjana, koji je trenutno gradilište jer se provodi veliki projekt preuređenja plaže. Uživam i u kavi s prijateljima, pogotovo ako je na nekoj terasi s pogledom na more – to su mi mali luksuzi koji me napune energijom", rekla nam je ranije.

