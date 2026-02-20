Preminuo je Eric Dane, zvijezda serije 'Uvod u anatomiju'

Američki glumac Eric Dane, najpoznatiji po ulozi karizmatičnog dr. Marka Sloana, Dr. McSteamyja u seriji Uvod u anatomiju (Grey’s Anatomy), preminuo je u 54. godini, manje od godinu dana nakon što je javno objavio da boluje od amiotrofične lateralne skleroze (ALS), piše Daily Mail.

Vijest o njegovoj smrti potvrdila je obitelj.

"Teška srca dijelimo vijest da je Eric preminuo u četvrtak poslijepodne nakon hrabre borbe s ALS-om. Posljednje dane proveo je okružen bliskim prijateljima, svojom predanom suprugom i kćerima Billie i Georgijom, koje su bile središte njegova svijeta", stoji u priopćenju.

Obitelj je istaknula i da je tijekom borbe s bolešću postao snažan zagovornik podizanja svijesti o ALS-u te poticao istraživanja, želeći pomoći drugima koji prolaze istu bitku.

Teška dijagnoza i javna borba

Glumac je dijagnozu ALS-a objavio u travnju prošle godine. Riječ je o progresivnoj bolesti živčanog sustava koja zahvaća živčane stanice u mozgu i leđnoj moždini, uzrokujući postupni gubitak kontrole nad mišićima i paralizu.

U lipnju je u intervjuu za ABC News otkrio da je već izgubio funkciju desne ruke i šake te izrazio strah da bi uskoro mogao ostati bez pokretljivosti i lijeve ruke. Do rujna se već kretao u invalidskim kolicima.

Prisjetio se i prvih simptoma, kada je primijetio slabost u ruci, misleći da je riječ o umoru. Nakon niza pregleda kod specijalista i neurologa, konačno mu je postavljena dijagnoza. "Nikada neću zaboraviti ta tri slova", rekao je tada.

Dr. Mark Sloan

Unatoč pogoršanju zdravstvenog stanja, Dane je ostao aktivan u javnosti i podržavao organizaciju I AM ALS, potičući ljude na donacije i istraživanja.

Iako je imao tešku bolest, Eric je ustrajao u poslu te je čak snimio treću i posljednju sezonu hit serije "Euforija".

Rođen je 9. studenoga 1972. u San Franciscu. U mladosti se bavio sportom, no nakon sudjelovanja u školskoj predstavi razvio je strast prema glumi. Preselio se u Los Angeles s vrlo malo novca i započeo glumačku karijeru, koja je u početku bila obilježena manjim televizijskim ulogama.

Proboj se dogodio 2005. godine kada se pojavio u Uvodu u anatomiju kao dr. Mark Sloan. Lik je postao iznimno popularan, a Dane je ubrzo promoviran u stalnu postavu serije. U medicinskoj drami zadržao se do osme sezone, uz povremene povratke.

Kasnije je otvoreno govorio o borbi s ovisnošću tijekom snimanja serije te priznao da je dio tog razdoblja proveo na rehabilitaciji.

