Nađa Đukić Blondi je je otvoreno pričala o kupljenoj diplomi: "Ja sam preko svog kuma, jak čovjek koji nije više s nama. Nešto smo pričali i on mi je rekao, jako si inteligentna i 'kontaš' stvari, vidim kako na telefonu 'kuckaš', na kompjuteru, jako brzo sve... Daj nešto malo više, ali ja sam rekla da nemam volju i želju da učim, neke stvari su mi bile bitnije. Tada sam se s njim dogovorila, on je to završio i ja sam dobila diplomu. Tako sam ja završila fakultet, ništa ne krijem. Ne znam koji. Znam da neću raditi jer ja nisam djevojka koja radi, nikada u životu nisam radila, niti ću raditi, svjesna sam toga. Uvijek sam imala sve", rekla je Nađa u jednoj emisiji, prenosi Kurir.