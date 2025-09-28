TV zvijezda 'Honey Boo Boo' doživjela je prometnu nesreću: Oglasila se njena majka

TV zvijezda Alana Thompson (20), poznata javnosti kao Honey Boo Boo, našla se ovih dana u nezgodnoj situaciji – završila je u bolnici nakon prometne nesreće koja se dogodila u Denveru. Vijest je podijelila njezina majka, June Shannon, putem emotivne objave na Instagramu.

Prema njezinim riječima, Alana je izlazila s prilaza kad se u njezin automobil zaletjelo drugo vozilo. Udarac je bio izravno u suvozačka vrata. Vozač koji je skrivio nesreću (23) priznao je da je vozio prebrzo i da nije pazio na cestu.

"Na toj ulici ljudi stalno divljaju. Moglo je biti puno gore, ali Alana je, srećom, dobro prošla," rekla je June. Iako je završila u bolnici, Alana je prošla bez ozbiljnih ozljeda - žali se na bolove u leđima i glavobolju, ali je izvan životne opasnosti.

June je u opisu objave iskreno priznala koliko joj je teško što živi daleko od kćeri. "Kad vas netko nazove i viče, srce vam doslovno potone", napisala je, dodajući da je odmah krenula put Denvera kako bi bila uz Alanu.

Podsjetimo, Alana se proslavila još kao djevojčica u reality emisiji Toddlers & Tiaras, a od tada je ostala prisutna u medijima. Sada, s 20 godina, još jednom je pokazala koliko je život nepredvidiv, no i koliko je važno imati podršku obitelji u teškim trenucima.

