Brad Pitt tuži svoju bivšu suprugu Angelinu Jolie jer je navodno potajno prodala njihovo francusko imanje i vinariju u vrijednosti 116 milijuna funti poznatom ruskom oligarhu.

Brad je uložio, a Angelina prodala

Glumica je podnijela zahtjev za razvod još 2016. godine i par je od tada u žestokoj pravnoj borbi. TMZ je objavio da Brad tuži Angelinu u nadi da će poništiti prodaju imanja i vinarije. Prema pravnim dokumentima, par je kupio Chateau Miraval u Corrensu, u Francuskoj 2008. dok su još bili u braku.

Glumac tvrdi da je u vinariju uložio značajan iznos novca. Angelina je, međutim, uložila 40 posto od 28,4 milijuna dolara koliko je koštala kupnja, stoji u pravnim dokumentima. Naime, Brad smatra da je on odgovoran za uspjeh vinarije, napominjući da od 2013. Angelina nije bila toliko uključena. Također tvrdi da su se on i njegova "otuđena" supruga dogovorili da ona neće prodati svoj udjel u vinariji bez prethodnog razgovora. To je, naravno, bilo prije njihovog spornog razlaza.

Prljavi detalji

Prema izvješću TMZ-a, Angelina je u lipnju 2021. otišla na sud zbog prodaje svog udjela u vinariji. Ona je tada tvrdila da su ona i neimenovana osoba postigli dogovor oko prodaje. Brad je bio svjestan njezine želje da proda svoje dionice, međutim, tvrdi da je pristao samo na provjeru kupaca. Tvrdi da je Angelini rekao da će dati zeleno svjetlo ovisno o tome tko pokaže interes. U listopadu 2021., prema njegovoj izjavi u sudskim dokumentima, bio je iznenađen viješću da je tvrtka Tenute del Mondo – podružnica grupe Stoli – kupila Angelinin udjel u vinariji.

On navodno tvrdi da nije bio zamoljen, niti je dao pristanak na prodaju te je optužio svoju bivšu da je namjerno skrivala podatke od njega. Prema njegovoj pravnoj tužbi, Brad vjeruje da kupac, ruski oligarh po imenu Yuri Shefler, otežava vođenje vinarije. Stoga je Brad odlučio tužiti Angelinu kako bi se ta prodaja poništila, a uz sve slavni glumac traži i odštetu.

"Nažalost, ovo je još jedan primjer da ista osoba ne poštuje svoje zakonske i etičke obveze. Time je Angelina povrijedila prava jedine osobe koja je uložila novac i kapital u uspjeh poslovanja navodeći da je prodala i tvrtku i obiteljsku kuću trećem konkurentu", rekao je izvor blizak Bradu za The Sun.

Angelina nije poštivala dogovor

U rujnu 2021., sudski dokumenti pokazali su da je bivši bračni par pristao na to da se ukine ​​privremena zabrana pristupa njihovoj imovini. Kao rezultat sporazuma, bivšem paru je bilo dopušteno prodati imovinu koju su posjedovali tijekom braka, dajući Angelini priliku da proda svoj dio njihovog francuskog imanja, Chateau Miraval.

Iako je dvojac možda postigao jedan dogovor, teško su se dogovorili oko drugog. U tužbi se navodi da je Angelina pokušavala prodati svoje udjele u vili, a da Bradu nije dozvolila ni omogućila da ima uvid u prodaju unatoč "nevjerojatnoj količini posla, vremena i novca" koju je tvrdio staviti u to, piše The Sun.

Izvor: Profimedia Izvor: Profimedia Angelina Jolie i Brad Pitt

Nekretnina je navodno u vlasništvu tvrtke Quimicum, koja je dijelom u vlasništvu Brada preko njegove tvrtke Mondo Bongo i Angeline, preko njezine tvrtke Nouvel. U dokumentima je stajalo: "Vrijedi spomenuti da u posljednje četiri godine Nouvel nije djelovao u najboljem interesu Quimicuma sustavnim odgađanjem odobravanja godišnjeg proračuna i promjenom upravitelja. Razumijemo da je iza ove sustavne opstrukcije stvarna svrha Nouvela i dioničara, Angeline Jolie, prodati svoj udio u Chateau Miraval, na način koji bi zaobišao pravo prvokupa Mondo Bonga. Uzimajući, kao rezultat, kapitalnu dobit prikupljenu zahvaljujući ulaganju Mondo Bonga, a kojoj Nouvel nije pridonio", priopćenje je prenio The Sun.

Podsjetimo, slavni par se vjenčao 2014. godine, a rastajao se 2016. Od tada su u gadnoj svađi oko razvoda i skrbništva. Angelina i Brad dijele šestero djece: Maddoxa (20), Paxa (17), Zaharu (16), Shiloh (15) te Vivienne i Knox (13). Angelina je ranije optužila glumca da je iskoristio svoj status "slavne osobe" kako bi promijenio njihov ugovor o skrbništvu. Brad je dobio "zajedničko skrbništvo" nad njihovom djecom još u svibnju 2021.