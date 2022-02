Zaklada Brada Pitta "Make it Right" izgradila je 109 lijepih i praktičnih kuća u New Orleansu za ljude čiji su domovi stradali 2005. godine zbog razornog uragana Katrina. No, ispalo je da su ti novi domovi samo lijepa fasada jer većina njih nije napravljena kako spada. Naime, u njima su se pojavili plijesan, termiti, drvenarija je počela truliti, dolazilo je do poplava itd., piše portal The Conversation.

Najmanje šest kuća ograđeno je daskama i napušteno, a mnogi stanovnici podnijeli su tužbe. Neprofitna organizacija, koja je izgradila kuće uz pomoć mnogih poznatih arhitekata poput Franka Gehrya, ljude koji su preživjeli jednu katastrofu uvukli su u drugu.

Stanovnici su u strahu za svoje zdravlje zbog konstrukcijskih grešaka na njihovim kućama. No, zaklada "Make it Right" nije njihove probleme riješila. Da tragedija bude još veća, ona više ne postoji. Urbani geograf Judith Keller pratio je njen rad od 2018. godine kada su stanari pokušali nagovoriti gradsko vijeće New Orleansa da pregleda kuće. No, situacija se od tada pogoršala.

Veliki konstrukcijski problemi

Kuće su sagrađene između 2008. i 2015. godine u povijesnoj crnačkoj četvrti New Orleansa Lower Ninth Ward u kojoj uglavnom živi stanovništvo s nižim prihodima. Njihova cijena iznosila je oko 150.000 dolara, a zaklada "Make it Right" na njihovu izgradnju potrošila je oko 26,8 milijuna dolara. Oni su imali u planu stvoriti ekološki održive domove sa solarnim panelima i energetski učinkovitim sustavom grijanja i hlađenja.

Iz zaklade su rekli da je njegova misija "poboljšati dizajn i uvjete pristupačnog stanovanja" te "izgraditi kuće na najbolji mogući način".

Iako neke od tih kuća još nisu stare ni deset godina, samo je njih šest ostalo u relativno dobrom stanju. Većina je ili djelomično popravljena ili je potpuno obnovljena zbog konstrukcijskih problema. Mnogim su kućama nedostajale neke osnovne stvari poput žljebova za kišnicu i vodootporne fasade, što je potrebno da bi građevina mogla izdržati suptropsku klimu i obilne oborine u New Orleansu. Dvije kuće srušene su zbog ozbiljnih problema s plijesni.

Brad Pitt, koji je preuzeo zasluge za pokretanje zaklade 2007. godine, i dalje je bio naveden kao član odbora 2018. godine. Pittovi odvjetnici kazali su da ga se ne može tužiti zbog propusta kod izgradnje, no sud je 2019. odlučio da je on ipak odgovoran jer je osnivač zaklade i jedan je od njenih glavnih prikupljača sredstava.

Zdravstveni i financijski problemi

Nezadovoljni stanovnici "Make it Right" kuća otkrili su mnoge probleme s kojima su se suočili skoro odmah po useljenju. Samo osam mjeseci nakon što se uselila, rekla je Hanna, njezin je dom "bio potpuno u ruševinama". Njegov ravni krov nije mogao izdržati jake kiše New Orleansa, pa je voda prodrla u kuću, što je izazvalo najezdu termita i plijesni. Hanna se sada bori sa zdravstvenim problemima koje je dobila zbog izloženosti otrovnoj plijesni.

Većina stanovnika u živi u neizvjesnosti te strahuje za svoje zdravlje. Oni ne znaju kada će im se doslovno "srušiti krov na glavu". Pitaju se kome se u ovom trenutku mogu obratiti za pomoć. Par njih tužilo je zakladu, no te parnice još su uvijek u tijeku.

Unatoč svojim lošim iskustvima, neki stanovnici rekli su da i dalje vjeruju da je osnivač zaklade "Make It Right" imao dobre namjere. "Ne krivim Brada Pitta", rekao je jedan od njih. "Imao je viziju izgraditi jeftine kuće i vratiti ljude u Lower Ninth Ward."