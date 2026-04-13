PREMINUO U AUSTRALIJI /

Tuga u Danskoj: Umro otac kraljice Marije

Tuga u Danskoj: Umro otac kraljice Marije
Foto: LUKAS COCH/AFP/Profimedia

John Dalgleish Donaldson je otac australske pučanke Mary Donaldson koju je oženio danski kralj

13.4.2026.
8:02
Hina
John Dalgleish Donaldson, otac danske kraljice Marije, umro je u Hobartu na australskom otoku Tasmaniji u dobi od 84 godine, objavila je palača u Kopenhagenu u nedjelju.

Navodi se da se Donaldsonovo zdravlje pogoršalo posljednjih godina. Kraljica Marija, supruga kralja Frederika, posljednji je put posjetila oca krajem ožujka, kad su "dijelili dragocjeno vrijeme zajedno", priopćila je palača.

"Srce mi je teško, a misli sive. Moj voljeni otac je preminuo", rekla je kraljica Marija.

"Ali znam da će mi, kada se tuga smiri, sjećanja uljepšati dan, a ono što će najjače ostati su ljubav i zahvalnost za sve što mi je dao i čemu me podučio", dodala je kraljica, prema službenoj izjavi.

Donaldson je otac australske pučanke Mary Donaldson koju je oženio danski kralj. Rođen je u Škotskoj 1941., a djelovao je kao profesor primijenjene matematike.

Obitelj će kasnije održati privatnu komemoraciju.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
