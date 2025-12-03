FREEMAIL
PREOKRET /

Tri godine poslije drame Shakira iznenadila riječima o Piqueu koje su iznenadile javnost

Tri godine poslije drame Shakira iznenadila riječima o Piqueu koje su iznenadile javnost
Foto: Profimedia

Djeca joj ostaju prioritet

3.12.2025.
22:51
Hot.hr
Profimedia
Shakira (47), kolumbijska pjevačica, plesačica i jedna od najvećih latino glazbenih zvijezda, ponovno je iznenadila javnost – ovoga puta neočekivanim komentarom o svom bivšem partneru, umirovljenom španjolskom nogometašu Gerardu Piqueu (38). Njezina izjava stigla je tri godine nakon burnog prekida koji je tjednima punio naslovnice svjetskih medija.

Prekid koji je obilježio desetljeće

Shakira i Gerard Pique razišli su se 2022. godine kratkom zajedničkom izjavom kojom su zamolili za privatnost i istaknuli dobrobit svoje djece. No miran ton priopćenja bio je tek početak globalne oluje – njihov razlaz ubrzo je postao jedna od najpraćenijih drama u svijetu celebrityja.

Tijekom tog razdoblja pjevačica je bol pretočila u glazbu, stvarajući hitove koji su postali himne onih koji prolaze kroz prekid. Emocije iz njezinih pjesama pogodile su milijune, a Shakirini nastupi i stihovi postali su svojevrsna kolektivna terapija za publiku diljem svijeta.

U novom intervjuu pokazala drugačiju stranu

U razgovoru s argentinskim voditeljem Marleyjem u emisiji Por el mundo, Shakira je otvorila novu stranicu i pokazala neočekivanu dozu smirenosti. Iako se godinama nije ustručavala progovoriti o boli, ovaj put iznenadila je nečim sasvim drugim – komplimentom bivšem partneru.

Rečenica koja je šokirala fanove

Govoreći o odgoju svoje djece, pjevačica je iznenadila priznanjem koje nitko nije očekivao.

“I njihov otac je, da budemo pošteni, vrlo discipliniran. Nema načina da uspijete u bilo kojoj profesiji bez discipline, to je osnova”, rekla je Shakira, dodajući kako djeca dobro znaju da obveze dolaze prije svega.

Ova, naizgled jednostavna rečenica, mnogima je bila znak da je pjevačica prošla dug proces prihvaćanja i da je iza nje emocionalno najteže razdoblje.

