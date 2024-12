Lara Santini o fitness uspjehu i blagdanima u Dubaiju: 'Nema mirisa kobasica, kuhanog vina, fritula'

Fitness trenerica i influencerica Lara Santini (26) dala je intervju za Net.hr, u kojem je podijelila svoje iskustvo života i rada u Dubaiju tijekom blagdana. U razgovoru je otkrila kako se prilagodila novoj kulturi, kako izgleda njezina svakodnevica u jednom od najbrže rastućih gradova na svijetu, te kako uspješno gradi svoju karijeru u fitness industriji. Lara je, uz to, otkrila kako izgledaju blagdanske proslave u Dubaiju i po čemu se sve razlikuju ili sliče Hrvatskoj, ali i kako uspijeva održati ravnotežu između posla i osobnog života.

Kako izgleda božićna atmosfera u Dubaiju s obzirom na visoke temperature i potpuno drugačiju klimu? Je li teško stvoriti taj pravi blagdanski ugođaj?

Božićna atmosfera u Dubaiju zasigurno je potpuno drugačija od one na koju sam navikla. Nema mirisa kobasica, kuhanog vina, fritula, niti šuškanja debelih bundi na ulicama. No, s obzirom na to da se nalazimo u zemlji koja, po pravilu, i ne slavi Božić, moram priznati da sam ugodno iznenađena. Grad je prepun svjetlucavih lampica, raskošnih ukrasa i različitih božićnih sajmova i sela, koja donose barem tračak poznate blagdanske čarolije. Ipak, teško je zamisliti Božić u ozračju proljeća i ljeta, u kratkim rukavima, dok su temperature ugodno tople. Ove godine odlučila sam ne ostati u Dubaiju za sam Božić, ali ni otići kući, prvenstveno zbog velikih gužvi i priljeva turista u ovo doba godine. Umjesto toga, odlučila sam ovo vrijeme provesti na Sri Lanki, usred prirode, daleko od vreve i užurbanosti, uključujući i doček Nove godine.

Kako izgleda proslava Božića u Dubaiju, s obzirom na to da je riječ o islamskoj zemlji?

Iskreno – pojma nemam! Ovo mi je prva godina u Dubaiju, ali ironično, ovaj Božić neću biti ni ovdje ni kod kuće, tako da nemam priliku to iskusiti iz prve ruke. No, sudeći po mojim klijentima i ljudima s kojima radim, Božić se definitivno slavi – i to na način koji je potpuno u duhu Dubaija, dakle, sve mora biti veće, sjajnije i malo ekstravagantnije. Ide se na božićne bruncheve koji izgledaju kao mini festivali hrane, organiziraju se večere, radionice za izradu božićnih vijenaca, a sve je prepuno lampica i šarenih ukrasa. Čak i klijenti koji su muslimanske vjeroispovijesti često sudjeluju – ako ne zbog sebe, onda zbog prijatelja koji slave ili, još češće, zbog svoje djece koja jedva čekaju Djedicu i sve te slatke čarolije. U Dubaiju je, čini se, Božić više univerzalni razlog za okupljanje i dobru zabavu nego strogo religijski događaj. Dakle, svatko pronađe neki razlog za slavlje – jer zašto ne? Ovo je ipak grad u kojem je “više je više” doslovno životna filozofija!

U Hrvatskoj su božićni blagdani nezamislivi bez tradicije okupljanja uz bakalar, sarme i kolače. Nedostaje li Vam ta tradicionalna hrvatska hrana?

Pronašla sam ovdje jedno mjesto koje poslužuje balkansku hranu – uključujući sarmu i naše bajadere! Iskreno, divno je na trenutak okusiti nešto što podsjeća na domaće, ali, budimo realni, doma je uvijek najljepše. Iako Božić ne povezujem toliko s hranom koliko s toplinom doma i obiteljskim okupljanjima, moram priznati da mi fali onaj poznati osjećaj gužve, smijeha i mirisa koji dolazi iz kuhinje. Nedostaje mi to malo gušta, ono kad ti baka uvali još jedan tanjur jer "moraš, šta si mi to smršavila," a ti se praviš da ti je teško dok istovremeno puniš vilicu do kraja.

Postoji li božićni ugođaj u gradu – ukrasi, sajmovi, događanja – ili je ipak drugačije nego kod kuće?

Moram priznati, Dubai me iznenadio! Iako ovo nije tradicionalna božićna destinacija, grad se doslovno preobrazio u svjetlucavu zimsku čaroliju – ali, naravno, bez snijega i uz palme u pozadini. Svugdje možeš naletjeti na božićne tržnice i mala “sela” u stilu Djeda Mraza, puna lampica, ukrasa i neizbježnog “ho-ho-ho”. Ima tu svega – radionice za izradu božićnih vijenaca, personalizirane kuglice za bor, čak i one insta-savršene kućice od medenjaka koje se više dive nego pojedu. Sve je tu da te malo ugrije oko srca, čak i ako si u kratkim rukavima. Iako Dubai ima svoj način – sve je malo ekstravagantnije, malo šarenije i s malo više LED lampica nego što je možda potrebno. I znate što? Nekako mu to stvarno uspijeva!

Postoji li nešto što Vam najviše nedostaje iz Hrvatske za vrijeme blagdana?

Rekla bih da mi najviše nedostaje moja obitelj – njihova prisutnost, smijeh i onaj osjećaj topline koji samo oni mogu stvoriti. Sve ostalo je nekako sporedno i lako nadoknadivo. Možda mi malo fali i miris kuhanog vina na zimskom zraku, šetnja adventskim ulicama Zagreba pod lampicama i onaj poseban ugođaj koji dolazi s tim sitnicama. Ali sve u svemu, dobro sam. Nosim svoje blagdane u srcu, gdje god bila, jer Božić su za mene ljudi koje volim, a ne samo mjesto.

Uspijete li stvoriti blagdansku atmosferu daleko od obitelji i tradicije kakvu ste imali u Hrvatskoj?

Ovo je prvi Božić u mom životu koji ne provodim u krugu obitelji. Ove godine odlučila sam napraviti nešto potpuno drugačije, možda čak i pomalo neuobičajeno. Htjela sam se maknuti od uobičajene užurbanosti blagdana – priprema, kupovine, gužvi na ulicama i stresa koji nekad dolazi u paketu s blagdanskim veseljem. Umjesto toga, poželjela sam mir, tišinu i prirodu – nešto što će me napuniti na jedan potpuno drugačiji način. Jedan od razloga zašto nisam otišla kući je taj što moja obitelj dolazi meni u posjet nedugo nakon Božića. Zato smo moj dečko i ja odlučili otputovati na Sri Lanku i tamo proslaviti blagdane na netipičan način. Božić na plaži, uz šum valova i toplinu sunca, u jednoj opuštenoj atmosferi daleko od svakodnevnog kaosa. A za doček Nove godine? Planiramo nešto posebno – uspon od pet sati kako bismo dočekali prvi izlazak sunca na najvišem vrhu Sri Lanke.

Što Vas je motiviralo da se preselite u Dubai i započnete novi život na Bliskom istoku?

Još od malih nogu imala sam želju živjeti u inozemstvu. Sjećam se da sam u leksikon, onaj dječji, napisala kako jednog dana želim živjeti negdje daleko, otkrivati svijet. Nakon završetka fakulteta odlučila sam pružiti sebi priliku da ostvarim taj san. Kući se uvijek mogu vratiti. Kad sam birala destinaciju, dvoumila sam se između Amerike, Australije i Dubaija. Za posao kojim se bavim, sve su to mjesta koja pružaju mogućnosti i otvaraju vrata. Ipak, Dubai se pokazao kao najbolja opcija – samo pet sati leta od Hrvatske, bez velike vremenske razlike, i uvijek mi je lako organizirati posjet obitelji ili prijateljima. Uz to, odluka je pala i zbog praktičnosti – nije mi trebala višemjesečna priprema za povratke, a Dubai mi je pružao savršenu ravnotežu između avanture i blizine doma. Kad sam odlučila preseliti se, osjećala sam da sam jednostavno "zapele" u rutini. Okruženje mi je postalo monotono, a sve je bilo previše poznato i predvidivo. Trebala mi je promjena, izazov, nešto što će me potaknuti da rastem. Shvatila sam da je udobnost, ta naša "zona komfora", često lažna sigurnost koja nas može ograničiti. Vjerujem da nas prepreke, problemi i izazovi oblikuju – oni nas čine snažnijima, otpornijima i sposobnijima. Zato sam izabrala nepoznato. Htjela sam krenuti ispočetka, izgraditi nešto novo i pružiti sebi priliku za osobni i profesionalni rast. Na kraju krajeva, ne želim se jednog dana naći u situaciji da žalim za propuštenim prilikama ili se pitam "što bi bilo da…". Dubai je za mene bio savršena prilika da pokušam, rastem i osjetim kako je to živjeti punim plućima.

Kako ste se prilagodili tamošnjoj kulturi i načinu života? Što vam je bilo najveći izazov?

Za sebe bih rekla da sam vrlo prilagodljiva osoba i da nemam problema s novim izazovima – zapravo ih često sama sebi postavim. Dubai je, kao i svako novo mjesto, donio svoje posebnosti, ali ljudi su ovdje iznimno srdačni i otvoreni. Imala sam sreću raditi s divnim ljudima i osjećam se prihvaćeno, što mi je mnogo olakšalo prilagodbu. Smatram da je svaki početak težak, bez obzira na to gdje se nalazite. U mom slučaju, dolazak ovdje i početak iz nule bio je značajan izazov, ali prihvatila sam ga s idejom da ništa vrijedno ne dolazi lako. Svjesna sam da se trud isplati i da upravo ti prvi koraci, koji su često puni neizvjesnosti, vode prema nečemu lijepom. Moj život u Hrvatskoj nije bio loš – imala sam svoju rutinu, sigurnost, poznato okruženje. Ali osjećala sam da želim više. Dolazak u Dubai bio je prilika da krenem iznova, za sebe. Iako nije bilo lako, smatram da sve što radim ima svrhu. Okružena sam ljudima od kojih mogu puno naučiti, profesionalno i osobno, a to mi daje osjećaj da rastem. Mislim da je važnije nego ikad postaviti sebi visoke ciljeve. Važno je pronaći zadovoljstvo u težnji prema tim ciljevima i u samom putu prema njihovom ostvarenjima.

Kako izgleda svakodnevica u Dubaiju? Po čemu se najviše razlikuje od života u Hrvatskoj?

Iskreno, svakodnevica u Dubaiju ima taj specifičan ritam – većina ljudi ovdje provodi dosta vremena vozeći se, jer se svi uglavnom bave uredskim poslovima. Grad je ogroman, a promet je ozbiljan, pa vožnja od kuće do posla i obratno postaje pravi mini ritual. Ja, srećom, nisam jedan od tih, pa većinu svog vremena provodim u teretani ili kod kuće, što mi daje osjećaj da imam kontrolu nad svojim danom. A kad imam priliku, vikendom se odmorim na plaži ili se otisnem na planinarenje. Zanimljivo je da je Dubai jedini grad u kojem, kad izlaziš na vikend, imaš osjećaj da si na odmoru i kao da si negdje daleko, a zapravo si samo nekoliko minuta vožnje od kuće. Ovdje je toliko toga za vidjeti i istražiti da je svaki vikend kao mini-getaway!Zanimljivo je što, iako Dubai ne bi bio moj prvi izbor za godišnji odmor, on nudi savršen balans između posla i uživanja. Kad su u pitanju osnovne stvari, poput hrane, ovdje je doslovno na svakom kutku nešto zdravo za kupiti. A usluge, kao što su čišćenje ili dostava, su super pristupačne – čak naručim čišćenje stana putem aplikacije i za nekoliko sati netko je već tu. Tako da, osim što više ne gubim vrijeme na kućanske poslove, sve je postavljeno tako da mogu biti maksimalno fokusirana na posao, bez da brinem o tome tko će mi pospremiti stan ili otići do trgovine. Svi ti sitni "luksuzi" u svakodnevici čine Dubai nevjerojatno udobnim, ali i efikasnim mjestom za život. Zvuči kao raj, ali zaista je – posao i uživanje tu idu ruku pod ruku!

Kako izgledaju Vaše prehrambene i fitness navike tijekom blagdana? Prilagodite li svoj režim ili dopuštate sebi malo opuštanja?

Općenito, nisam osoba koja se drži strogih restrikcija. Već godinama se trudim jesti zdravu i nutritivnu hranu jer se jednostavno osjećam najbolje kad njegujem svoje tijelo na taj način. No, kad dođu blagdani, proslave ili čak običan dan kad osjetim želju za nečim drugačijim, volim si dopustiti uživanje u nečemu što mi paše, jer znam da neće imati dugoročni negativni utjecaj na moju ravnotežu. Za mene ovo nije samo još jedna dijeta ili priprema za ljeto, već način života koji uključuje i uživanje, jer vjerujem da je važno od vremena do vremena dati sebi prostor za opuštanje. Tako da, kad dođe blagdansko vrijeme, u njemu uživam – ali bez previše stresa ili grižnje savjesti.

Imate li savjet za održavanje forme tijekom blagdana, pogotovo u vremenu kada se najviše uživa u hrani?

Mislim da je ključ u umjerenosti – nije potrebno ići u ekstremne mjere, jer nijedno malo opuštanje ne bi smjelo biti problem. Ako ste redovito vodili računa o svom zdravlju i formi prije blagdana, onda nije potrebno previše brinuti. Uživanje u blagdanskim slasticama i specijalitetima je sasvim u redu, samo treba biti umjeren i slušati svoje tijelo. Ako ste na nekom režimu, možete uvijek napraviti male prilagodbe, poput ostavljanja malo više prostora u kalorijskom unosu ili odraditi mini fasting, što može pomoći da se balansira uživanje u hrani i održavanje forme. Bitno je ne osjećati se loše zbog uživanja – blagdani su vrijeme kada treba uživati u životu, a ne stresirati se oko hrane. Uvijek se može naći zdrav balans, i to je ono što čini cijeli proces održavanja forme dugoročno održivim i ugodnim!

Kako ste uspjeli izgraditi karijeru fitness trenerice u Dubaiju? Jesu li vam se otvorile nove poslovne prilike koje nisu bile dostupne u Hrvatskoj?

Iako je prošlo manje od godinu dana otkako sam u Dubaiju, mogu reći da sam zadovoljna kako se stvari razvijaju. Iako sam još uvijek daleko od toga gdje želim biti, sve ovo mi je otvorilo potpuno novu perspektivu o tome što želim i kako želim napredovati. Preseljenje mi je pružilo priliku da izložim svoj rad novom tržištu, novim klijentima i novoj atmosferi, što je nevjerojatno doprinosilo mom profesionalnom rastu. U Dubaiju sam stekla kvalitetne konekcije i vjerujem da su to tek prvi koraci ka novim poslovnim prilikama koje dolaze. Svaka nova osoba s kojom radim, svaki novi izazov, sve to oblikuje moju karijeru na način na koji nisam ni sanjala dok sam bila u Hrvatskoj. U manje od godinu dana uspjela sam izgraditi stabilnu klijentelu za privatne treninge, a također sam unaprijedila svoju online platformu putem koje pružam online coaching, ne samo za klijente u Europi, već i ovdje u Dubaiju.

Imate li planove za budućnost? Razmišljate li o povratku u Hrvatsku ili je Dubai vaš dugoročni dom?

Trenutno nemam čvrst plan, jer želim biti tamo gdje ću se osjećati najbolje. Smatram da je Dubai za mnoge privremena stanica, iako većina ljudi ostaje duže nego što su prvotno planirali. U budućnosti, možda ću težiti kupnji kuće ili stana u Hrvatskoj, ali nisam previše vezana za konkretno mjesto, barem ne trenutno. U ovom trenutku, zaista uživam u ovom poglavlju svog života i svemu što mi Dubai pruža.

