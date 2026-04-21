Tragična smrt manekenke pred izbor za Miss: 'Već je pripremila sve kombinacije za natjecanje'

Cristina de Lima Fiel, lijepa manekenka koja se ovog ljeta trebala natjecati na brazilskom izboru za Miss, preminula je od srčanog udara u 31. godini, samo nekoliko dana prije nego što je trebala sudjelovati na prestižnom natjecanju.

Kako je izvijestio The Sun, lijepa Cristina pronađena je onesviještena u svom domu oko 11:30 sati u subotu. Premda je liječnička služba navodno brzo stigla na mjesto događaja, nije joj bilo spasa.

Cristina je nedavno osvojila titulu Miss Londrina i bila prva pratilja na izdanju izbora Miss Sarandi 2025/26.

Vitor Tavares, organizator natjecanja na kojem je Mayara trebala sudjelovati, napisao je u emotivnoj objavi na društvenim mrežama: "Bila je iznimno predana i posvećena mlada žena. Imao sam zadovoljstvo upoznati je osobno krajem prošle godine. Od tog trenutka bilo je jasno koliko ozbiljno shvaća ovaj san. Već je pripremila sve kombinacije za natjecanje koje će se održati 29. travnja. Vježbala je, završila intervju, bila je uzbuđena i puna planova. Tek smo jučer razgovarali i pokazala mi je haljine, sve što je s toliko pažnje pripremila kako bi doživjela ovaj trenutak."

Preminula ljepotica je posjedovala salon ljepote u Sarandiju i bila je stručnjakinja u oblasti estetike. Iza nje su ostali suprug i sin.

