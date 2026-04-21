FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
LIJEPA BRAZILKA /

Tragična smrt manekenke pred izbor za Miss: 'Već je pripremila sve kombinacije za natjecanje'

×
Foto: Band Paraná/YouTube/Screenshot

Mlada brazilska manekenka Cristina de Lima Fiel preminula je iznenada u 31. godini, svega nekoliko dana prije važnog izbora za Miss na kojem je trebala nastupiti

21.4.2026.
10:33
Hot.hr
Band Paraná/YouTube/Screenshot
VOYO logo
VOYO logo

Cristina de Lima Fiel, lijepa manekenka koja se ovog ljeta trebala natjecati na brazilskom izboru za Miss, preminula je od srčanog udara u 31. godini, samo nekoliko dana prije nego što je trebala sudjelovati na prestižnom natjecanju.

Kako je izvijestio The Sun, lijepa Cristina pronađena je onesviještena u svom domu oko 11:30 sati u subotu. Premda je liječnička služba navodno brzo stigla na mjesto događaja, nije joj bilo spasa.

Cristina je nedavno osvojila titulu Miss Londrina i bila prva pratilja na izdanju izbora Miss Sarandi 2025/26.

Vitor Tavares, organizator natjecanja na kojem je Mayara trebala sudjelovati, napisao je u emotivnoj objavi na društvenim mrežama: "Bila je iznimno predana i posvećena mlada žena. Imao sam zadovoljstvo upoznati je osobno krajem prošle godine. Od tog trenutka bilo je jasno koliko ozbiljno shvaća ovaj san. Već je pripremila sve kombinacije za natjecanje koje će se održati 29. travnja. Vježbala je, završila intervju, bila je uzbuđena i puna planova. Tek smo jučer razgovarali i pokazala mi je haljine, sve što je s toliko pažnje pripremila kako bi doživjela ovaj trenutak."

Preminula ljepotica je posjedovala salon ljepote u Sarandiju i bila je stručnjakinja u oblasti estetike. Iza nje su ostali suprug i sin.

Missica
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike