Tragična smrt glumca Jamesa Ransonea iz serije Žica i horor filma Ono

Američki glumac James Ransone (46) preminuo je u petak, izvijestio je mrtvozornik okruga Los Angeles. Ransone je bio najpoznatiji po ulogama Ziggyja Sobotke u seriji Žica i Eddieja Kaspbraka u hororu Ono: Drugo poglavlje. Prema službenim informacijama, uzrok smrti je samoubojstvo, piše Variety.

Uloga Ziggyja Sobotke

Ransone se publici trajno urezao u pamćenje kao Chester "Ziggy" Sobotka, lučki radnik upleten u sitni kriminal u drugoj sezoni hvaljene serije Žica. Lik Ziggyja bio je tragičan: meta maltretiranja i kolega i kriminalaca, a pod pritiskom počinio je ubojstvo, nakon čega se predao policiji. Njegova priča završava kaznom zatvora, a uloga mu je donijela kritički priznat nastup i trajni utjecaj u seriji.

Od ratne drame do horora

Pet godina nakon Žice, Ransone je glumio u HBO-ovoj miniseriji Generacija ubojica uz Alexandera Skarsgårda, gdje je utjelovio desetnika Josha Raya Persona u svih sedam epizoda. Ljubitelji horora pamte ga kao odraslu verziju Eddieja Kaspbraka u filmu Ono: Drugo poglavlje (2019.). Među njegovim novijim ostvarenjima su filmovi Black Phone 2, V/H/S/85, Small Engine Repair i What We Found, kao i serije Poker Face, Seal Team, 50 States of Fright i The First.

Počeci karijere

James Ransone je rođen 1979. godine u Baltimoreu. Umjetničko obrazovanje stekao je u Carver Center for Arts and Technology u Towsonu, Maryland, od 1993. do 1997. godine. Karijeru je započeo sporednom ulogom u tinejdžerskoj drami Ken Park (2002.), a proboj na scenu ostvario je ulogom u seriji Žica (2003.), koja ga je trajno uvela u svijet televizijske i filmske industrije.

