Drastičan gubitak kilograma zvijezde iz 'Beverly Hillsa' izazvao zabrinutost

Američka glumica Tori Spelling (51) pojavila se na događaju Hollywood Show u Kaliforniji gdje je njezin izgled izazvao zabrinutost kod njezin obožavatelja.

Naime, Tori se pojavila s na događaju neprepoznatljiva. Vidno mršava i ispijena lica, nimalo nalik Donni Martin koju je javnost upoznala u seriji ''Beverly Hills''. Ondje je potpisivala autograme i odgovarala na pitanja obožavatelja, no njezin drastičan gubitak kilograma nije prošao nezapaženo.

Foto: Profimedia Tori Spelling

Lijekovi za mršavljenje

Spelling je progovorila o svojoj borbi s težinom i nezadovoljstvom viškom kilograma nakon što je rodila sina Beaua 2017. godine. Kako kaže, cijelog života održavala je težinu od 54 kilograma, a nakon poroda je dosegnula 72 kilograma.

Tako je u svom podcastu misSPELLING u travnju izjavila kako je pokušala smršaviti koristeći lijekove za dijabetes tipa 2, uključujući Ozempic i Mounjaro.

"Probala sam Ozempic i nije djelovalo, ali Mounjaro mi je pomogao i stvarno sam izgubila na težini," rekla je tada i dodala kako danas osjeća manje srama pričajući o tome, budući da sve više slavnih osoba otkriva kako koriste antidijabetičke lijekove za mršavljenje.

Foto: Profimedia

Njen liječnik joj je rekao da je teško mršavjeti zbog godina te joj je prepisao Mounjaro i hormone jer ulazi u menopauzu, što je naposljetku omogućilo Tori da postigne željenu težinu.

"Sretna sam sa svojom težinom. Prestala sam uzimati lijek jer sam dosegla idealnu težinu i nisam htjela dodatno mršavjeti."

Plastične operacije kojima se podvrgnula.

Tori je uvijek bila iskrena kada je riječ o plastičnim operacijama, a u intervjuu za People rekla je da ljudi često misle kako je imala puno više operacija nego što je to zapravo istina.

"Jedna stvar koja se uvijek povezuje sa mnom je plastična kirurgija. Doslovno sam operirala nos i grudi i to je sve. Stalno čitam da sam radila još više zahvata. Ljudi govore o mojim operacijama otkad imam 17 godina. Sjećam se da mi je tata govorio: 'Ne brini, to će proći sljedeći tjedan.' Ali to me pratilo kroz cijelu karijeru."

