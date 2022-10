Zvijezda showa "Strictly Come Dancing" i bivši nogometaš Tony Adams (55) otkrio je da je seks sa supermodelom Caprice Bourret tijekom njihove tajne romanse bio "poput droge", piše The Sun.

Legenda Arsenala s plavokosom je ljepoticom bio u kratkoj vezi 1999., dvije godine nakon razvoda od Jane Shea.

"Ne mislim da je to bila čista fizička veza i bilo je puno onih koji su govorili da sam 'zagrizao prevelik zalogaj'… Na kraju sam ipak znao da ću morati prekinuti vezu zbog nedostatka emotivne povezanosti.

S njom se osjećao 'kao kralj'

Doimalo se kao da je ona igrala igru ​​prije i nakon što me je upoznala. Iskrenost i otvorenost koje sam u početku vidio izgubili su se iza fasade. Predomislio sam se. No, uvijek postoji žaljenje kada veza završi", napisao je Tony u svojim memoarima iz 2017. godine "Sober: Football. My Story. My Life".

"Ali znao sam da je ispravno skončati tu vezu i nastaviti dalje sa svojim životom. Seks može biti poput droge i mogao me zadržati u vezi", istaknuo je.

Tony je priznao da se u društvu Caprice "osjećao kao kralj". No, iako su se njih dvoje opet sreli nekoliko godina kasnije među njima se nije rasplamsao stari plamen.

Naime, Tony i Caprice trebali su zajedno sudjelovati u "Celebrity Big Brotheru", no on je htio izbjeći bilo kakvu dramu, pa je odbio 50.000 funti (oko 429.500 kuna) koje su mu bile ponuđene za sudjelovanje. Tony je od 2004. godine je u sretnom braku s Poppy Teacher.