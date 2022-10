Za koji dan izlazi neautorizirana biografija o Anthony Bourdainu, američkom kuharu i TV voditelju koji je 2018. godine počinio samoubojstvo u Francuskoj. Knjiga "Down and Out in Paradise: The Lie of Anthony Bourdain" djelo je američkog novinara Charlesa Leershena. Knjiga je temeljena na brojnim intervjuima s njemu bliskim ljudima, a poseban naglasak je na posljednjim danima kuhara i pokušaju otkrivanja što ga je dovelo do tog čina.

Neke ulomke iz knjige je objavio i The New York Times. Među ulomcima su i zadnje poruke koje je Bourdain razmjenjivao s glumicom Asijom Argento s kojom je bio u vezi, prenosi Gloria.

Navodno je samoubojstvu u hotelskoj sobi u Francuskoj djelomice kumovala i opsesivna ljubomora prema glumici. Chef je u Francuskoj boravio zbog snimanja TV serijala "Parts Unknown". Dok je boravio u Francuskoj, pojavile su se paparazzo fotografije Asie Argento kako se ljubi i grli s francuskim novinarom Hugom Vlementom, a fotke su snimljene u lobiju rimskog hotela Hotela de Russsia gdje su ona i Anthony često zalazili. Chefa je to pogodilo pa joj je nekoliko dana prije smrti poslao poruku:

'Mrzim biti slavan'

‘"Dobro sam. Nisam pakostan. Nisam ljubomoran što si bila s drugim muškarcem. Ja te ne posjedujem. Ti si slobodna. Kao što sam rekao. Kao što sam obećao. Kao što sam stvarno mislio. Ali bila si nemarna. Bila si bezobzirna s mojim srcem. Moj život. Ali de Russie... Samo to boli", napisao joj je. Ona mu je pak odgovorila da ne može više trpjeti njegovu idiotsku posesivnost, nazvala ga je bolesnim buržujem i rekla mu je da se liječi. Dva dana poslije, Bourdain se objesio.

Bourdain se proslavio bestselerom "Kitchen Confidential", a radio je i nagrađivane emisije među kojima su "Anthony Bourdain: No Reservations i Parts Unknown", no imao je i svoju mračnu stranu. Patio je od depresije kao posljedice narkomanske ovisnosti. U braku s Ottaviom Busijom dobio je kćer Ariane.

"Mrzim svoje fanove. Mrzim biti slavan. Mrzim svoj posao, usamljen sam i živim u stalnoj neizvjesnosti‘", jedna je od poruka koju je napisao prije smrti.

Knjiga nije "sjela" njegovu bratu Christopheru koji ju je nazvao uvredljivom i klevetničkom fikcijom, a Argento je New York Timesu poslala poruku da je autoru biografije strogo zabranila da objavi bilo što iz njihova razgovora. Biografija izlazi 11. listopada.