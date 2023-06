Tonči Huljić je u velikom razgovoru za Radio Dalmaciju otkrio što Splićani mogu očekivati na novom izdanju Melodija Jadrana, kako je hit „Jedini“ zapravo bio napisan za Jasnu Zlokić, što zamjera Puljanima, ali i zašto je zamolio da mu se više ne šalju ponude za suradnjom.

Prvo se dotaknuo Melodiija Jadrana, koje otvara upravo njegova "Misa Mediterana".

"Mislim da je lijepo da se s tim ova revija glazbe otvori, jer to pokazuje jednu širinu, da nije to samo pop festival. Uostalom, to nije niti festival, to je revija pjesme, ali evo može i jedan sakralni 'Christian pop' - šta kažu. Sljedeći dan je TBF pa onda većinom poznati izvođači", rekao je.

Huljić je dodao i kako su pripreme iznimno zahtjevne.

"Teško i sve je to vrlo komplicirano. Samo tri dana prije toga je u Beču drugi orkestar, drugi tip koncerta. Ja bi trebao vježbati na klaviru, ali onda moraš na brzinu letiti na put, na neka druga snimanja… Dosta je hektično i naporno. Srećom, imam neki tim ljudi koji hendla sve, različite orkestre u Zadru, Beču, Crnoj Gori... Svaki put moraš napravit jednu ili dvije probe i truditi se da publici bude uvijek jednako dobro", dodao je.

Alba - svjetska putnica

Dotaknuo se i koncera "Mediteraneo", koji će održati u srcu Beča 19. lipnja, na prostoru gdje se inače ne održavaju koncerti.

"To je bio jedan instant uspjeh sa kvartetom Bond pa dvije godine poslije sa Maksimom Mrvicom, otvorija se cili svit, zemlje koje su prijateljske i nisu prijateljske. Sad polako to hendlamo, da održavamo ravnotežu između polova, al da svugdje malo ipak nastupaš. Ja sam sad, kao čovjek koji je napisao te pjesme, početnik. Ljudi znaju većinu tih pjesama, ali ne znaju da sam ih ja napisao. Sad je to jedan obrnuti proces, koji je vrlo neobičan. Nije baš ni normalno da se netko sa 60 godina sjeti, evo sad bi ja mogao nešto svirat. Meni je to sve normalno, sa 50 sam počeo nešto pjevat pa je to bilo smješno i meni i svima osim publici. Pjevam pjesme koje bi svima upropastile karijeru, a meni su je napravile. Sve skupa je vrlo čudno", rekao je te dodao kako u Beč dolaze supružnici Grašo, ali i malena Alba.

"Oni su tu dio stalne postave. Grašo u funkciji supruga (smijeh), ide i malena Alba. Ona je već stvarno svjetski putnik, u pravom smislu riječi", rekao je ponosni djed.

O Rozgi: 'Ona arene rasprodaje bez reklame, samo putem Instagrama'

Huljić je spomenuo i svoje izvođače na Melodijama Jadrana.

"Nekad se desi da pjesma bude pojedena na prvi trenutak i onda oživi za deset ili dvadeset godina. To se sad Jeleni događa, da na jednu Instagram objavu rasprodaje arene. Bez reklame, bez ičega, samo Instagram objava. Baš se volim pohvalit njom, jer to nisu napravile samo pjesme nego i po zdravlje neučinkovit tempo koji ona ima i način na koji promišlja karijeru. Baš sam ponosan. Mislim da ni ona ni Grašo ne trebaju toliko radit više, nego baš elitno i takve im pjesme sada radimo", izjavio je.

Dotaknuo se i instrumentalne verzije "Marije Magdalene" s Doris Dragović.

"To će ljudi koji dođu na Misu 23.6. čut, jer sam odlučio napraviti malu razliku. Misa je sakralni pop koncert, sastavljen od tri dijela i malo ćemo produžit koncert, s nekoliko obrada mojih pjesama. Morat ćemo pripremit orkestar, jer su potpuno novi ljudi osim okosnice od deset ljudi o kojoj sam govorio. Imamo jedan dan priprema i taj zbor treba biti spreman i za ove pjesme iz crossover programa", rekao je.

'Nisam zainteresiran za suradnju'

Huljić je nedavno zamolio ljude da mu ne šalju upite za nove suradnje.

"Ja sam stvarno zamolio da mi ne šalju, nije da me netko smara, nego stvarno nikad ne znaš hoće li te netko tužit. Svaki dan mi šalju tekstove, muziku, ovo, ono… Zato sam stavio ogradu – ne šaljite – brišem! Ne slušam, nisam zainteresiran za suradnju. Međutim, stavio sam samo na hrvatskom, nisam na engleskom pa mi u posljednje vrijeme iz cijelog svijeta šalju instrumentale koje ja sad izvodim. Drago mi je vidjeti da cijeli svijet funkcionira, šalju ti gudački kvarteti, kvinteti, orkestri iz Rusije, Ukrajine, Čečenije (smijeh). Ima i iz zapadnih zemalja, ali interesantno da tamo gdje je trenutno u svijetu žarište kaosa muzika živi. To ti daje neki polet da radiš dalje. Šta da radim, ako ne radim? Da budem biološki višak? Prema tome, morat ćete me još trpit dok priroda to dozvoli", rekao je glazbenik.

'Jedini' je trebao biti hit Jasne Zlokić

Na pitanje je li se ikad dogodilo da mu je bilo žao što neku pjesmu nije dao nekom drugom izvođaču, odgovara:

"To se vrlo rijetko dešavalo, zato što ja uvijek pišem pjesmu za izvođača. Ali recimo pjesmu „Jedini“ nije osjetila Jasna Zlokić, nije se prepoznala u njoj pa sam je dao Doris. To se tako desi. Tako je bilo i za „Dva put san umra“. Bilo je napisano za Magazin i kako je Vjekoslava brzo ispalila „Dvaput san umra, umra za njom“, bilo je nemoguće to staviti u ženski rod i tako je to", rekao je.

Nedavno je Tonči s Vjekoslavom proslavio 36. godišnjicu braka.

"Mi smo 43 godine u vezi. Uspjeli smo jer živimo i dišemo zajedno, imamo ista razmišljanja, isti filmovi nam se sviđaju. Ona ima čak veći nos od mene za hit. U prirodi joj je nos manji, ali je veći za pjesme. Nismo filozofirali, ja sam muž, ona je žena, sve funkcionira. Ona piše tekstove, ja pišem pjesme. Idem na turneju, ona je odgojila prekrasnu djecu", objasnio je Huljić te dodao kako se ne usudi govoriti o muzikalnosti malene Albe.

Poznati kantautor na kraju je naglasio kako je ostalo još malo ulaznica za Melodije Jadrana te pozvao slušatelje na reviju pjesme 23. lipnja u Galeriji Meštrović.