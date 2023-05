Glazbenik Tonči Huljić na Facebooku je objavio da svakodnevno dobiva razne poruke i upite te je naglasio da nije zainteresiran za nove suradnje.

Tonči je, također, zamolio da mu se ne šalju tekstovi i melodije jer njih odmah briše iz poruka.

"Zbog svakodnevnih poruka i upita koje dobivam, želim vas obavijestiti da nisam zainteresiran za nove suradnje. Uz to, zbog zaštite intelektualnog vlasništva i mogućih sporova, nakon proteka vremena, molim vas da mi ne šaljete tekstove i melodije, jer će isti odmah biti uklonjeni iz poruka. Hvala na razumijevanju", napisao je.

Pripreme za Melodije Jadrana

Podsjetimo, krenule su pripreme za veliki glazbeni spektakl Melodija Jadrana koji će se u lipnju održati u Splitu, pa je obitelj Huljić prezaposlena.

"Ja otvaram prvu večer sakralnim pop koncertom i bit će to Pop misa Mediterana, ostao sam to dužan Splićanima, a interesa je bilo puno više od dva koncerta. Zato smo iskoristili infrastrukturu ove revije i da s tim otvorimo festival. Neobično mi je drago što ću opet biti u Splitu i pozivam sve one koji su me stalno zvali kad ću biti u Splitu - 23. lipnja u najljepšem predjelu zemlje, u Meštrovićevoj galeriji, Pop misa Mediterana", rekao je nedavno Tonči za Danas.hr RTL-a.

Nakon Tončija i Hane Huljić u prvoj večeri, drugu večer nastupit će TBF. Aleksandar Antić najavio je da će to biti akustični koncert.