Tomo živi u strahu, a Rimac i Darija mogli bi se prepustiti trenutku slabosti

Foto: Rtl

Tomo se grozi Rebekinog prisustva te i dalje nije siguran što se dogodilo na njezinom tulumu

9.10.2025.
14:04
Hot.hr
Rtl
Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova napeta epizoda serije ''Sjene prošlosti''. Rimac je i dalje suspendiran, ali mu ne pada na pamet bespomoćno sjediti. Darija ga vozi pijanog doma. Hoće li trenutak slabosti promijeniti njihov odnos?

Tomo se grozi Rebekinog prisustva te i dalje nije siguran što se dogodilo na njezinom oproštajnom tulumu. U isto vrijeme, Paula pokušava nagovoriti Rebeku da bude arhitektica kulturnog centra.

Foto: Rtl

Andrija odlazi na spoj, koji propadne, ali Olga je tu za njega da mu pruži utjehu. Šimun dobije ponudu koju nije očekivao.

''Sjene prošlosti'' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je na platformi Voyo 24 sata prije emitiranja na televiziji.

