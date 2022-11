Filip je svojeg oca na prijestolju naslijedio 2014., čime je bivša novinarka postala prva građanka na poziciji vladarice slavne nacije, no ni to nije moglo proći bez skandala. Pričalo se da je Letizia pobacila u prvoj trudnoći i da se podvrgnula raznim estetskim zahvatima, a sama je kasnije priznala da je operirala jedino nos i to zbog devijacije septuma.