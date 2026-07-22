Tko je dečko Ane Marije Marković? Svoju su vezu prvo skrivali, a spojio ih je zajednički klub

Dolazak Ane Marije Marković (26) u ŽNK Hajduk izazvao je veliko zanimanje. Osim o njezinim sportskim potezima, često se piše i o njezinom privatnom životu, u kojem važnu ulogu ima portugalski nogometaš Tomás Ribeiro (27).

Spojio ih je Zürich, a učvrstila podrška u teškim trenucima

Par se upoznao u Švicarskoj dok su oboje nastupali za Grasshopper. Zbog sličnog načina života i svakodnevnih treninga ubrzo su se zbližili, no vezu su u početku drži podalje od javnosti. Htjeli su biti sigurni da njihov odnos može izdržati obveze i putovanja koje nosi profesionalni sport, pa su javnosti sve potvrdili tek krajem 2023. godine.

Iako su im se karijere kasnije razdvojile pa je Ribeiro otišao u Portugal, a Ana Maria u SF Damaiense, daljina im nije predstavljala problem. Nogometaš joj je bio i velika podrška tijekom oporavka od teže ozljede koljena. Iako rijetko dijele zajedničke trenutke, svaka njihova objava na društvenim mrežama privuče pažnju, poput simpatičnog zadirkivanja tijekom utakmice između Hrvatske i Portugala.

Gotovo tri milijuna pratitelja na društvenim mrežama

Inače, 26-godišnja napadačica rođena je u Splitu, ali je odrasla u Švicarskoj gdje je napravila prve nogometne korake. Uz reprezentativne i klupske uspjehe, stekla je i veliku popularnost na društvenim mrežama, gdje je prati 2,7 milijuna ljudi. Unatoč čestim natpisima u medijima o njezinom izgledu, naglašava kako joj je uvijek na prvom mjestu promocija ženskog nogometa. Dolaskom u Hajduk otvara novo poglavlje u karijeri i ne skriva uzbuđenje zbog povratka u domovinu.