Zovu je srpskom Monicom Bellucci: Tko je supruga Dragana Bjelogrlića koja je zablistala u Puli?

Povijesni ambijent pulske Arene u četvrtak je bio pozornica svečanog otvorenja 73. izdanja Pulskog filmskog festivala. Pod vedrim zvjezdanim nebom okupila su se brojna poznata imena domaće i regionalne filmske scene, a nakon ceremonije otvorenja prikazan je film "Svadba" redatelja Igora Šeregija, čija je projekcija ujedno postala treća rasprodana u povijesti festivala.

Posebnu pozornost privukao je i crveni tepih kojim su prošetali članovi glumačke ekipe filma. Među njima je bio i proslavljeni srpski glumac Dragan Bjelogrlić (62) koji je stigao u društvu svoje supruge Maje, žene koju javnost rijetko ima priliku vidjeti.

Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Iako je već desetljećima jedna od najvećih regionalnih glumačkih zvijezda, Bjelogrlić je privatni život uvijek uspješno držao podalje od očiju javnosti. Upravo zato svako zajedničko pojavljivanje sa suprugom izazove velik interes.

Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Upoznali se na snimanju reklame

Njihova ljubavna priča počela je 1996. godine na snimanju reklame za namještaj, u kojoj su glumili bračni par. Kemija koja je tada planula vrlo se brzo preselila i u stvarni život, a glumac je jednom prilikom otkrio kako je već nakon samo dva tjedna veze bio siguran da je Maja žena njegova života te ju je upoznao sa svojom obitelji. Iste godine par je izgovorio sudbonosno "da".

Maja Bjelogrlić nekada se bavila manekenstvom, a zbog atraktivnog izgleda mediji su je često uspoređivali s talijanskom glumačkom divom Monicom Bellucci. Rođena je u Nikšiću u Crnoj Gori, dio života provela je u Parizu i Beču, no nakon udaje odlučila se povući iz svijeta mode i posvetiti obitelji.

Skladan brak koji traje tri desetljeća

U braku su dobili kćer Miju i sina Alekseja, a Bjelogrlić je u više navrata istaknuo kako upravo skladnu obitelj smatra svojim najvećim životnim uspjehom. Svojedobno je otkrio i da ga je Maja osvojila svojom skromnošću i konzervativnim pogledom na život, vrijednostima koje su, kako kaže, bile presudne za njihov dugogodišnji i stabilan brak.

Njihovo zajedničko pojavljivanje na otvorenju Pulskog filmskog festivala zato nije prošlo nezapaženo te je privuklo brojne poglede okupljenih, potvrdivši da su i nakon gotovo tri desetljeća zajedno jedan od najskladnijih parova regionalne javne scene.