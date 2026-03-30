Senke nad Balkanom: Najdraži i najriskantniji projekt Dragana Bjelogrlića

Iza ovog monumentalnog projekta stoji glumac, redatelj i producent Dragan Bjelogrlić, koji je u seriju uložio svoj potpuni autorski pečat.

Stvaranje svijeta između činjenica i fikcije

Osnovna ideja za seriju potekla je iz priče scenarista Stevana Koprivice o neriješenom ubojstvu koje se dogodilo na jednom beogradskom maskenbalu dvadesetih godina prošlog stoljeća. Bjelogrlić je tu početnu iskru pretvorio u kompleksnu naraciju koja isprepliće puteve opijuma, sukobe tajnih društava poput organizacije Tule, djelovanje ruske carske emigracije i političke spletke Kraljevine Jugoslavije.

Inspiriran vrhunskim svjetskim serijama poput američkog Carstva poroka (Boardwalk Empire), Bjelogrlić je s timom scenarista stvorio autentičan, ali istovremeno i stiliziran svijet. 'Mislim da smo uspjeli stvoriti Beograd kakav zapravo nikada nije postojao, a koji je samo naš. Taj mikrosvijet čine stvarni povijesni događaji i ličnosti, ali i fikcija. Ništa nismo povijesno mijenjali, ali smo gradili naše interpretacije ondje gdje nema podataka', izjavio je Bjelogrlić na Filmskom festivalu u Herceg Novom.

Bjelogrlić kao autor, glumac i producent

Ono što 'Senke nad Balkanom' čini posebnim jest Bjelogrlićeva potpuna posvećenost projektu. On nije samo redatelj i producent (ispred svoje kuće Cobra Film), već i jedan od scenarista te tumač glavne uloge, inspektora Andre Tanasijevića Taneta. Upravo tu višestruku ulogu smatra ključnom za uspjeh, ali i najvećim izazovom.

'Ovo je moj najdraži projekt, jer je to projekt u kojem sam najviše riskirao, najviše istraživao i radio stvari za koje nisam znao mogu li ih provesti do kraja', priznao je Bjelogrlić, opisujući seriju kao svoj najteži, ali i najdraži rad u karijeri.

Produkcijski podvig u Barandi

Stvoriti uvjerljiv Beograd iz međuratnog razdoblja bio je ogroman izazov. Bjelogrlić je istaknuo kako u današnjem Beogradu 'ne možete skupiti tri fasade' koje odgovaraju epohi, a snimanje u državnim institucijama često mu nije bilo dopušteno. Rješenje je pronađeno u Barandi, malom mjestu tridesetak kilometara od Beograda, gdje je izgrađen najveći filmski studio na otvorenom u Srbiji. Tamo su vjerno rekonstruirani dijelovi starog Beograda, poput zloglasne Jatagan male, policijske uprave i ključnih kavana, što je seriji dalo nevjerojatnu autentičnost.

Serija je postigla golem uspjeh, a prvu epizodu gledalo je više od dva milijuna ljudi. Planirana kao trilogija, 'Senke nad Balkanom' kroz tri sezone pokrivaju razdoblje od 1928. do pred početak Drugog svjetskog rata, nudeći gledateljima jedinstven uvid u mračne tajne Balkana.

