"Imamo vrlo sličan ukus u svim segmentima, od garderobe do interijera. Moj zaručnički prsten sam, tjedan dana prije no što će mi ga Andrej pokloniti, gledala i razmišljala: 'Baš bih ga voljela imati'. Niti je tada on bio sa mnom, niti sam mu to spominjala, a u cijeloj Moskvi odabrao je baš njega. To je jednostavno nevjerojatno", rekla je Aleksandra jednom prilikom.