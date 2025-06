Tko je Srećko? Svi žele biti kao on, a on je 'sve to' zahvaljujući jednom portalu

Portal Net.hr, jedan od najprepoznatljivijih i najutjecajnijih medijskih brendova na domaćoj digitalnoj sceni, predstavlja svoju novu image kampanju kojom slavi svoju evoluciju u pouzdan, zabavan i pristupačan izvor informacija za široku publiku. U središtu kampanje je Srećko – najzanimljiviji čovjek u Hrvatskoj – koji utjelovljuje sve ono što Net.hr danas jest: relevantan, duhovit i uvijek spreman za svaku temu, baš poput svojih čitatelja.

Dakle, tko je Srećko? Srećko je glavni lik raznih situacija u kojima se našao, ali i najzanimljiviji čovjek u Hrvatskoj. On je skroman, simpatičan mladić s nevjerojatnim talentom - može razgovarati s bilo kim o bilo čemu! Ljudi ga obožavaju jer se razumije u sve teme, od K-popa i ratova do vrtlarstva i politike. A kada ga pitaju kako sve to zna, skromno odgovara: ''Možda jer pratim Net.hr još od kada sam bio klinac?”

Foto: RTL

''Image kampanja Net.hr-a nastala je s ciljem da našoj novoj publici predstavimo što je zapravo naš portal, a postojećoj damo jasan znak da je Net.hr i dalje tu – aktualan, relevantan i blizak. Kroz seriju promotivnih spotova prikazali smo situacije iz stvarnog života u kojima se gotovo svatko može prepoznati – baš kao i u sadržaju koji svakodnevno nudimo na Net.hr-u“, kazao je Dominik Beber, Menadžer za razvoj digitalnog poslovanja RTL-a.

Kampanja stavlja naglasak na relevantnosti, prepoznatljivosti i korisničkoj privrženosti portala svojim čitateljima koji ga, upravo zbog aktualnog, zanimljivog i zabavnog sadržaja, biraju kao početnu točku svakodnevnog informiranja o svim relevantnim događajima u zemlji i svijetu.

Foto: RTL

Više od 100 milijuna pregleda...

''Net.hr je jedan od pionira hrvatskog digitalnog prostora i nosi dugu tradiciju u informiranju i zabavljanju publike. Preuzeti njegovo poslovanje bila je velika odgovornost, ali i prilika da nastavimo njegovu transformaciju u skladu s potrebama današnjih korisnika. Naš je glavni cilj zadržati povjerenje publike i nastaviti im pružati sadržaj koji traže – brzo, jasno i relevantno. Vjerujemo da su upravo korisnici naše najveće mjerilo uspjeha. Njihove navike, interesi i povratne informacije oblikuju naš svakodnevni rad. Net.hr će i dalje biti mjesto otvorenog informiranja, kvalitetne zabave i pouzdan partner onima koji žele biti u tijeku s temama koje su im važne“, dodaje Beber.

Foto: RTL

Net.hr je tijekom 2024. godine prošao kroz temeljitu transformaciju – od redakcijskog restrukturiranja do jasne strateške redefinicije. Spajanjem portala Danas.hr i Net.hr, fokus je stavljen na kvalitetan sadržaj i organski rast, uz praćenje najnovijih tehnoloških i sadržajnih trendova. U prosincu prošle godine portal je ostvario više od 100 milijuna pregleda stranica što je porast od 55% u odnosu na siječanj iste godine. (izvor: GemiusAudience) dok je u prvih pet mjeseci 2025. broj pregleda stranica bio tri puta veći nego u istom razdoblju prethodne godine. (izvor: Upscore)

Foto: RTL

Kvalitetu sadržaja prepoznala je i struka pa je tako RTL Detektor, zajednički fact-checking projekt Net.hr-a i RTL-a, osvojio prvo mjesto na natječaju SoMoBorac u kategoriji Best Storytelling dok je Net.hr zauzeo treće mjesto u izboru Media Dailyja za najbolji regionalni news portal 2024., prema ocjeni stručnog žirija. Uz jačanje vlastitih kanala, ostvareni su i značajni iskoraci prema publici na drugim digitalnim platformama pa je tako Net.hr postao vodeći news portal u Hrvatskoj po broju pregleda video sadržaja na Facebooku, a bilježi i kontinuirani rast prisutnosti na svim društvenim mrežama.

Foto: RTL

Net.hr će i dalje svojim čitateljima nuditi znanje, kontekst i samopouzdanje za društveni dijalog - kako bi se samouvjereno mogli upustiti u svaku raspravu sa Srećkom!