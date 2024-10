Tko je sestra Rakitićeve supruge? Rijetka fotografija izazvala lavinu komplimenata

Nogometaš Ivan Rakitić (36), bivši hrvatski reprezentativac i trenutni igrač Hajduka, zajedno sa suprugom Raquel Mauri (34), Španjolkom koja se brzo prilagodila životu u Hrvatskoj, često dijeli trenutke iz svoje svakodnevice na društvenim mrežama.

No, osim sa suprugom, Raquel je proteklog vikenda provela vrijeme u šetnji Splitom sa svojom sestrom Irene Mauri te su se obje fotografirale na splitskoj Rivi, najpoznatijoj gradskoj šetnici. Unatoč nešto lošijem vremenu, sestre su bile dobro raspoložene, zagrljene te su nasmijane pozirale uz more.

"Ona", jednostavno je napisala Raquel ispod fotografije, a objava je brzo izazvala pozitivne reakcije, uključujući komentar Ivana Rakitića koji je ispod fotografije ostavio četiri srca.

Pratitelji su ispod objave komentirali kako je uistinu lijepo vidjeti takvu bliskost kod sestara.

"Kako prelijepe sestre i kako prelijep odnos imate. Obožavam to, znam kako je biti blizak sa sestrom i to je najposebnija i najljepša stvar koja postoji", "One su pojam kako se sestra voli, pazi i čuva", "Obožavam ovakvu povezanost između dvije sestre", samo su neki od komentara.

Tko je Raquelina sestra?

Inače, Irene je Raquelina starija sestra koja se bavi fotografiranjem i radi u fotostudiju u Španjolskoj. S druge strane, Raquel je aktivna na društvenim mrežama gdje često dijeli trenutke iz privatnog života, uključujući fotografije sa suprugom i djecom, kao i modne kombinacije kojima oduševljava obožavatelje. Samo na Instagramu ima impresivnih 644 tisuće pratitelja.

Podsjetimo, Ivan i Raquel vjenčali su se 2013. godine, a dvije godine kasnije organizirali su crkveno vjenčanje u seviljskoj katedrali. Par sada živi u Splitu s dvjema kćerkama, Altheom (11) i Adarom (8).

