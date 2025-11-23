Tko je Rajka Vukas? Jelena Perčin se vraća na male ekrane i poremetit će sve planove

U trenutku kada se obitelj Vukas raspada zbog ljubavi, izdaje i tajni koje cure na sve strane, u 'Divlje pčele' stiže nova figura koja neće ostati nezapažena, Rajka Vukas, sestra Ante i Ivice, a utjelovit će je jedna od najdražih domaćih glumica, Jelena Perčin (44).

Njezin povratak iz Ženeve dolazi u najgorem mogućem trenutku za Vukasove, ali u najboljem za gledatelje jer Rajka je lik koji dolazi s mudrošću, oštrinom i potrebom da stvari napokon kaže kako jesu. Sama Jelena Perčin o Rajki kaže da je "vrlo hrabra, snažna žena, slojevite biografije", te da je potpuno povezana sa svojim korijenima unatoč tome što je "prerasla sredinu iz koje potječe". Oduševila ju je estetika pedesetih i izazov da u lik unese način ponašanja i pogled na svijet tog vremena.

Foto: Rtl, Divlje Pčele

Jelena je za RTL.hr priznala da je Marta iz 'Sjena prošlosti' ostavila trag, ali Rajka je potpuno drugačija: "Puno promjena došlo je s tom ulogom, ali završilo je točno kada je trebalo. Rajka je drugačija od Marte, gledatelji neka otkriju koliko."

Rajka se vratila u dom u kojem vlada hladnoća

Po dolasku u selo dočekuju je osmijesi i nostalgija, ali ta slika traje kratko, Rajka brzo shvaća da se vratila u dom u kojemu vlada hladnoća i tuga.

Jelena Perčin otkrila je i da joj je Cetinski kraj postao izvor inspiracije, da se za ulogu pripremala kroz osobne obiteljske priče i da joj mnogo znači rad s kolegama poput Vladimira Posavca Tušeka i Amara Bukvića, kao i glazbena suradnja s partnerom Antom Gelom koji potpisuje glazbu za seriju.

Rajka je lik koji će promijeniti sve i poremetiti planove onih koji su mislili da drže konce. Lik koji donosi odgovor na pitanje koje gledatelji već tjednima postavljaju: Može li se ova obitelj ikada izvući iz ponora koji ih stalno povlači dolje? Rajka će pokušati, i neće birati riječi ni strane.

Hoće li Rajka razotkriti mračne tajne, pomiriti zavađene ili izazvati još veću buru?

