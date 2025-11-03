Zgodnu Lauru zovu na spoj, a ona... Nije stvarna: Otkrili nam tko se krije iza profila Laure Ris

Ime joj je Laura Ris, ima 23 godine i dolazi iz Zagreba... Barem tako kaže. No za razliku od ostalih influencera, Laura nije stvarna osoba. Ona je prva hrvatska digitalna influencerica i model, kreacija agencije CodeModels.AI koja spaja umjetnu inteligenciju, dizajn i marketing. Ne spava, ne kasni na snimanja i uvijek ima savršen styling. U razgovoru s timom koji ju je stvorio, otkrivamo kako izgleda život virtualne influencerice, koliko zarađuje i zašto bi ovakvi modeli mogli promijeniti budućnost mode i zabave.

Foto: Privatna Arhiva

Tko se zapravo krije iza profila Laure Ris?

Laura Ris (23) rođena je Zagrepčanka, prva hrvatska AI influencerica i digitalna modna ikona koja briše granice između stvarnog i virtualnog svijeta. Nastala je u kreativnoj agenciji CodeModels.AI, prvoj hrvatskoj agenciji specijaliziranoj za stvaranje virtualnih modela i digitalnih osobnosti. Ona spaja preciznost umjetne inteligencije i strast prema modi. U svaki projekt unosi sklad i estetiku, osobine koje najbolje odražavaju njezin horoskopski znak... Vagu. Ona je također i inovatorica, modna vizionarka i poslovna žena nove generacije. Iza CodeModels.AI stoji tim dizajnera, tehničara i marketinških stručnjaka koji oblikuju AI osobnosti s vlastitim karakterom, stilom i digitalnim utjecajem. Laura Ris utjelovljuje spoj kreativnosti i tehnologije. Komunicira s publikom kao stvarni influencer, samo u potpuno digitalnom obliku.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

S lakoćom prelazi iz glamurozne modne uloge u onu strateške savjetnice, pokazujući da umjetna inteligencija može biti jednako karizmatična, inspirativna i duhovita kao i stvarni ljudi. Kako sama zna reći: ''Ja sam influencerica koja radi 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu i nikad ne promašim styling.''

Koje su prednosti korištenja AI modela u svijetu mode i zabave?

AI modeli donose brendovima revoluciju u načinu kako stvaraju i komuniciraju svoj identitet. U našoj agenciji CodeModels.AI pomažemo im da uštede vrijeme i novac jer naši virtualni modeli eliminiraju troškove povezane s fizičkim snimanjima, putovanjima i logistikom, dok istovremeno ubrzavaju cijeli proces produkcije. Druga velika prednost je fleksibilnost. Naši modeli rade 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu, mogu istovremeno biti u više kampanja i to bez pauze za kavu. Brend ima apsolutnu slobodu u definiranju izgleda, ponašanja i digitalne osobnosti svog modela. To znači da se svaki AI model može precizno prilagoditi poruci, publici i vizualnom identitetu brenda.

Foto: Privatna Arhiva

Kako i koliko AI modeli zarađuju? Tko najviše profitira od njih?

AI modeli zarađuju na sličan način kao i pravi influenceri: kroz suradnje s brendovima, virtualne evente i sponzorirane objave. Najveću korist imaju brendovi i agencije koje stoje iza modela, jer dobivaju potpunu kontrolu nad vizualom, tonom komunikacije i dostupnošću modela – bez vremenskih, logističkih i budžetskih prepreka. Takvi projekti omogućuju i dugoročno brendiranje, jer AI model ne stari, ne mijenja mišljenje i uvijek ostaje dosljedan svojoj estetici i poruci. Zarada AI influencera ovisi o mnogim faktorima, baš kao i kod pravih influencera. Tu spadaju broj pratitelja, doseg i impresije objava, angažiranost publike, frekvencija objava, odabrana niša, ciljano tržište, ali i kvaliteta vizualnog sadržaja. AI influencer može biti jednako profitabilan kao stvarna osoba, s razlikom da tim iza njega ima potpunu kontrolu nad svakim aspektom digitalnog nastupa... Od vizuala do strategije kampanje. Zapravo, možemo reći da AI influenceri zarađuju kroz vrijednost koju stvaraju, jer njihova prisutnost gradi prepoznatljivost brenda, privlači publiku i otvara nove marketinške mogućnosti koje u fizičkom svijetu jednostavno nisu moguće.

Foto: Privatna Arhiva

Je li stvaranje ovakvih modela skupo? Što je najskuplje u cijelom procesu?

Stvaranje AI modela zahtijeva ulaganje u tehnologiju, softverske alate, umjetnički dizajn i tim stručnjaka. Najskuplji i najkritičniji dio procesa je kreacija vizualnog identiteta, 3D modeliranje, animacija i fotorealistična prezentacija. Upravo taj segment određuje koliko će model biti uvjerljiv, atraktivan i prepoznatljiv publici. Na početku je također važno pažljivo razviti jedinstveno lice i osobnost modela, što se često patentira. Ukratko, kvalitetan AI model je kombinacija tehnologije, umjetnosti i strategije, a upravo ta kombinacija osigurava da publika doživi realističnu i inspirativnu digitalnu osobnost.

Kako publika reagira na modele poput Laure Ris?

Reakcije publike na Lauru Ris su raznolike, ali uglavnom vrlo pozitivne. Među njezinim pratiteljima postoji nekoliko desetaka pravih fanova koji komentiraju svaku objavu i ne propuštaju nijednu objavu te joj često pišu poruke. Zanimljivo je da neki još uvijek vjeruju da je Laura stvarna osoba. Često dobiva ''pozive na kavu i večere'', što pokazuje koliko je autentična i uvjerljiva kao digitalni influencer. Drugi je prate jer cijene kreativni rad, umjetničku vrijednost ili su pak zainteresirani za razvoj AI industrije i nove tehnologije u svijetu zabave i mode. Naravno, ne nedostaje ni kritičara. Pojedini hejteri skeptični su prema razvoju ovakvih inovacija, ali to je sasvim prirodno kada nešto novo mijenja ustaljene norme. Sve u svemu, Laura Ris pokazuje da virtualni modeli mogu izazvati stvarne emocije, inspirirati i zabaviti publiku, a pritom otvoriti prostor za razgovor o budućnosti digitalnog utjecaja.

Foto: Privatna Arhiva

Jesu li vam se ljudi javljali s nerealnim zahtjevima ili čak nemoralnim ponudama po pitanju stvaranja AI modela?

Da, povremeno smo dobivali zahtjeve koji nisu bili primjereni ili su bili izrazito nerealni. To je potpuno očekivano u svijetu inovacija i novih tehnologija. U CodeModels.AI postavljamo jasna pravila i etičke granice. Naši modeli nisu privatni objekti niti sredstvo za neprimjerene aktivnosti. Oni su umjetnički i marketinški alati kreirani da unesu kreativnost, vizualnu privlačnost i digitalnu strategiju u svaku kampanju. Takav pristup osigurava da naši projekti ostanu sigurni, profesionalni i inspirativni, a istovremeno omogućuje publici da se potpuno uživi u virtualni svijet naših AI influencera.

Što vam je najzabavnije u cijelom procesu?

Izrazito je zabavno to što ovo nije klasičan rad od ponedjeljka do petka, od 8 do 16 sati. Mi ne radimo po rutini nego kad nas inspiracija pogodi. Svaki dan može donijeti novu fotografiju, novi video ili potpuno drugačiji projekt. Za nas je to jedna igra kojoj nema kraja i upravo zato nam je to zabavno. Najzanimljivije je kombiniranje kreativnosti i tehnologije, gledati kako ideja za modelom postaje stvarnost i kako se njegova osobnost razvija kroz stil, vizualnu prezentaciju i interakciju s publikom. Svaki model ima svoju priču i karakter, što cijeli proces čini izrazito dinamičnim.

Foto: Privatna Arhiva

Traže li ljudi da stvorite modele koji izgledaju baš kao i oni?

Da, povremeno se susrećemo s takvim zahtjevima. Ipak, najčešće stvaramo originalne modele koji imaju vlastitu estetiku, osobnost i stil. Za nas je ključno da svaki model ima jedinstveni identitet koji nije samo kopija stvarne osobe. Na taj način svaki AI influencer postaje samostalna osobnost s vlastitim karakterom, pričom i vizualnom prisutnošću, što omogućuje brendovima i publici da dožive autentičnu i inspirativnu digitalnu osobu.

Može li se od ovakvog načina 'modelinga' izroditi nešto negativno? Koje je vaše mišljenje?

AI modeli donose svoje izazove... Od etičkih dilema do moguće pogrešne upotrebe vizuala. Upravo zato u CodeModels.AI naglašavamo odgovornu primjenu, jasne etičke smjernice i potpunu transparentnost u radu s klijentima i publikom. Naš cilj je stvarati sadržaj koji je zabavan, edukativan i kreativan, a pritom poštuje granice i društvene norme.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Bili smo u pizzeriji i otkrili zašto je pizza toliko skupa: 'Troškovi stalno rastu'