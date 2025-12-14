Tko je Nika Perenčević koju povezuju s Kustićem? Ljubila Tedeschija, ima četvero djece i tatu tajkuna

Prije nekoliko mjeseci, gradskim su kuloarima kružile priče o navodnoj vezi između Marijana Kustića (50), predsjednika HNS-a, i Nika Perenčević (47), bivše supruge Emila Tedeschija mlađeg (29). Ove glasine postale su još intenzivnije kada su domaći mediji ljetos izvještavali kako su Kustić i Perenčević uživali zajedno na Korčuli. Iako su se priče širile, par nikada nije službeno komentirao te glasine, niti ih je potvrđivao ili demantirao.

Međutim, sinoć su se prvi put zajedno pojavili u javnosti – na koncertu Tomislava Bralića i Klape Intrade u zagrebačkoj Areni i tako ponovno potaknuli šuškanja.

Razvod su pokušali sakriti

Sin predsjednika Uprave i većinskog vlasnika Atlantic grupe, Emil Tedeschi mlađi, u kolovozu se oglasio i potvrdio kako se razveo od Nike Perenčević.

''Istina je, Nika i ja smo se razveli, postupak je dovršen. Ostali smo u prijateljskim odnosima'', rekao je za Story. Priča o razvodu dobila je dodatnu pozornost zbog glasina da je Nika nedavno kupila stan u Zagrebu.

Vjenčanje godine

No, ljubav je prije nekoliko godina itekako cvjetala. Vjenčanje, koje je održano krajem ožujka 2019. godine u luksuznom hotelu Bellevue na Lošinju, bilo je pravi spektakl. Par je svoju ljubav okrunio raskošnom ceremonijom na terasi hotela, s pogledom na more. Cijeli hotel bio je zatvoren za javnost, a gosti su uživali u potpunoj privatnosti i sigurnosti, uz visoke mjere osiguranja. Dekoracija je bila u znaku crvenih ruža, a za glazbeni ugođaj pobrinuli su se najpoznatiji hrvatski izvođači - Tony Cetinski, Gibonni i pokojni Massimo Savić, koji su zabavljali svatove.

Tri godine kasnije, u ožujku 2022., Emil i Nika dobili su sina Emila.

Bogata nasljednica

Nikin otac Mihajlo Perenčević je tajkun o kojem se malo toga zna. Biznis mu se proteže od Rusije, preko Londona do Los Angelesa. Nikina majka Sonja Perenčević je vlasnica restorana, a najpoznatiji je Dan Tana’s smješten u zapadnom Hollywoodu, u koji često dolaze zvijezde kao što su Clint Eastwood, Kim Kardashian, Benicio del Toro, Quentin Tarantino, George Clooney i drugi.

Inače, Marijan Kustić iza sebe također ima brak: bivšu suprugu Nensi pratila ga je na brojnim sportskim događajima, uključujući i Svjetsko prvenstvo u Kataru.

