FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BOGATA NASLJEDNICA /

Tko je Nika Perenčević koju povezuju s Kustićem? Ljubila Tedeschija, ima četvero djece i tatu tajkuna

Tko je Nika Perenčević koju povezuju s Kustićem? Ljubila Tedeschija, ima četvero djece i tatu tajkuna
×
Foto: Marko Lukunic/pixsell

Nikin otac Mihajlo Perenčević je tajkun o kojem se malo toga zna. Biznis mu se proteže od Rusije, preko Londona do Los Angelesa

14.12.2025.
9:21
Hot.hr
Marko Lukunic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Prije nekoliko mjeseci, gradskim su kuloarima kružile priče o navodnoj vezi između Marijana Kustića (50), predsjednika HNS-a, i Nika Perenčević (47), bivše supruge Emila Tedeschija mlađeg (29). Ove glasine postale su još intenzivnije kada su domaći mediji ljetos izvještavali kako su Kustić i Perenčević uživali zajedno na Korčuli. Iako su se priče širile, par nikada nije službeno komentirao te glasine, niti ih je potvrđivao ili demantirao.

Međutim, sinoć su se prvi put zajedno pojavili u javnosti – na koncertu Tomislava Bralića i Klape Intrade u zagrebačkoj Areni i tako ponovno potaknuli šuškanja. 

Tko je Nika Perenčević koju povezuju s Kustićem? Ljubila Tedeschija, ima četvero djece i tatu tajkuna
Foto: Luka Antunac/pixsell

Razvod su pokušali sakriti 

Sin predsjednika Uprave i većinskog vlasnika Atlantic grupe, Emil Tedeschi mlađi, u kolovozu se oglasio i potvrdio kako se razveo od Nike Perenčević. 

''Istina je, Nika i ja smo se razveli, postupak je dovršen. Ostali smo u prijateljskim odnosima'', rekao je za Story. Priča o razvodu dobila je dodatnu pozornost zbog glasina da je Nika nedavno kupila stan u Zagrebu.

Vjenčanje godine 

No, ljubav je prije nekoliko godina itekako cvjetala. Vjenčanje, koje je održano krajem ožujka 2019. godine u luksuznom hotelu Bellevue na Lošinju, bilo je pravi spektakl. Par je svoju ljubav okrunio raskošnom ceremonijom na terasi hotela, s pogledom na more. Cijeli hotel bio je zatvoren za javnost, a gosti su uživali u potpunoj privatnosti i sigurnosti, uz visoke mjere osiguranja. Dekoracija je bila u znaku crvenih ruža, a za glazbeni ugođaj pobrinuli su se najpoznatiji hrvatski izvođači - Tony Cetinski, Gibonni i pokojni Massimo Savić, koji su zabavljali svatove.

Tri godine kasnije, u ožujku 2022., Emil i Nika dobili su sina Emila.

Tko je Nika Perenčević koju povezuju s Kustićem? Ljubila Tedeschija, ima četvero djece i tatu tajkuna
Foto: Goran Kovacic/pixsell

Bogata nasljednica 

Nikin otac Mihajlo Perenčević je tajkun o kojem se malo toga zna. Biznis mu se proteže od Rusije, preko Londona do Los Angelesa. Nikina majka Sonja Perenčević je vlasnica restorana, a najpoznatiji je Dan Tana’s smješten u zapadnom Hollywoodu, u koji često dolaze zvijezde kao što su Clint Eastwood, Kim Kardashian, Benicio del Toro, Quentin Tarantino, George Clooney i drugi.

Tko je Nika Perenčević koju povezuju s Kustićem? Ljubila Tedeschija, ima četvero djece i tatu tajkuna
Foto: Marko Lukunic/pixsell

Inače, Marijan Kustić iza sebe također ima brak: bivšu suprugu Nensi pratila ga je na brojnim sportskim događajima, uključujući i Svjetsko prvenstvo u Kataru.

POGLEDAJTE VIDEO: Generacija Z sve više traži informacije na TikToku, a kome danas vjerovati? Otkriva Meri Goldašić u MagNetu

Marijan KustićNika PerenčevićArenaZagrebTomislav Bralić I Klapa Intrade
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
BOGATA NASLJEDNICA /
Tko je Nika Perenčević koju povezuju s Kustićem? Ljubila Tedeschija, ima četvero djece i tatu tajkuna