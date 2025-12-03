Tko je bivši partner Ane Rucner: Jedan detalj u vezi njega godinama je intrigirao javnost

Hrvatska violončelistica Ana Rucner (42) posljednjih je dana ponovno u fokusu javnosti, ali ovaj put ne samo zbog svoje glazbene karijere. Nakon što je sudjelovala na spektakularnoj svjetskoj manifestaciji One World, One Family u Indiji – događaju koji je ušao u Guinnessovu knjigu rekorda s 450 glazbenika iz više od 60 zemalja – Rucner je u intervjuu za Story neočekivano otkrila detalje iz privatnog života.

Iako je njezin nastup u Indiji, izvedba Matzove Elegije i sudjelovanje u projektu koji podržava izgradnju najveće besplatne bolnice za siromašne na svijetu bio povod razgovora, najveću pažnju privukla je njezina iskrena izjava o ljubavi i privatnom životu.

„Dalje idem sama“ – Ana potvrdila prekid

Na pitanje prati li je godinu dana mlađi partner, bubnjar Marko Duvnjak, na ovogodišnjoj kineskoj turneji, umjetnica je iznenadila javnost: „Reći ću vam vrlo iskreno i iz srca… stvari se ponekad poslože onako kako trebaju biti. Dalje idem sama.“ Time je potvrdila da je ljubavnoj vezi došao kraj. No unatoč prekidu, glazbeni put i profesionalna suradnja se nastavljaju.

„Hoće li mi se Marko pridružiti u Kini? Apsolutno da, jer smo u glazbi oduvijek bili odličan spoj… On je vrstan bubnjar, multitalentirani instrumentalist i osoba od povjerenja.“

Tko je Marko Duvnjak?

Inače, Marko Duvnjak je ime koje je domaćoj publici već dobro poznato. Riječ je o vrsnom bubnjaru i jednom od najtraženijih instrumentalista svoje generacije. Ovaj multitalentirani glazbenik svira u više projekata i surađuje s brojnim domaćim i inozemnim umjetnicima, a Ana ga je opisala kao osoba s kojom je „ogromno zadovoljstvo dijeliti pozornicu“.

Ana i Marko upoznali su se – kako oboje ističu – upravo kroz glazbu. A zbližile su ih nevolje. „Upoznali smo se kroz glazbu, a spoznali kroz nevolju… Da nije bilo korone i potresa, tko zna bismo li se ikad stvarno susreli“, ispričali su prošle godine u razgovoru za Story.

Par je u kratkom vremenu postao i privatno i profesionalno usklađen duet, a zajednički su nastupali i izvan Hrvatske, osobito u Kini, gdje su održali niz uspješnih koncerata.

Vlado Kalember o Marku: „Kad je netko gala – dapače“

Očekivano, veliku pažnju javnosti privukla je i činjenica kako je ni bivši suprug Ane Rucner, pjevač Vlado Kalember (72), nije skrivao da o Marku ima dobro mišljenje. Njih troje tijekom posljendjih godina u više su navrata i zajedno nastupali, a Markom odnos s Kalemberom dugo je intrigirao javnost.

„Prihvatio sam ga iz pristojnosti, etike… A onda zato što je dobar dečko. Kad je netko gala – dapače“, kazao je Vlado nedavno u Večernjakovoj emisiji 'Show na kvadrat' objašnjavajući svoj odnos s novim partnerom bivše supruge.

Nakon ljubavi ostaje glazba

Iako je njihova romansa završila, čini se da profesionalni put ostaje neraskidiv. Slijedi im velika kineska turneja, novi zajednički projekti i glazbena sinergija koju publika obožava.

Ana je jasno poručila da je ovo njezin prvi i posljednji komentar o raskidu – i da se sada okreće onome što najbolje zna: glazbi, publici i novim izazovima.

