Lottie Moss, 25-godišnja polusestra Kate Moss, viđena je kako se druži s Leonardom DiCaprijem (49) u jednom londonskom noćnom klubu. Britanski tabloidi odmah su se raspisali o njihovoj aferi, te podsjetili kako je Leo prije 30 godina bio u vezi s njezinom starijom sestrom.

Slavni glumac i jedan od najpoznatijih svjetskih topmodela bili su zajedno 1993. godine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

No, tko je Lottie?

Charlotte Lottie Moss rođena je 9. siječnja 1998. godine, a otac joj je Peter Moss, otac njene polusestre Kate. Majka joj je Inger Solnordal, a baš kao i njena starija sestra. Lottie je model. Tim se poslom počela baviti 2011. godine kada se pojavila u Teen Vougeu. Godine 2021. počela je objavljivati svoje golišave fotografije na platformi OnlyFans, želeći "imati nešto svoje", kako je tada rekla.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

A osim što se bavi modelingom kao Kate, od starije sestre preuzela je i neke loše navike, kao što su pušenje, ali i uživanje u alkoholu i drogi. Lottie često govori o svojoj borbi s ovisnostima, a u siječnju 2023. bila je na odvikavanju.

Sada je trijezna

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Manekenka je trijezna otkako je završila s rehabilitacijom, a kaže kako se upravo u modnoj industriji susrela s drogom. Tvrdi da su je važne ličnosti iz svijeta mode opskrbljivale drogom, a ta je izjava dio optužnice protiv modne industrije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Dosta sam rano počela konzumirati drogu i alkohol, bio je to moj mehanizam nošenja sa stvarima, a toga u modnoj industriji ne manjka. Bilo je ljudi na visokim položajima koji su mi davali drogu i alkohol kad sam bila vrlo mlada pa mi se to nije činilo kao nešto loše", ispričala je Lottie, piše Daily Mail.

"Kada imate ljude oko sebe koji vam omogućuju sve što poželite, a tu govorim o događajima iz svijeta visoke mode i ljudima koji žive u penthouseima, koji rade za vrlo poznati brend, sjede tamo i drogiraju se s vama poput 19-godišnjaka. Sada mi se to čini tako čudno… To se nikada ne bi smjelo dogoditi ni u jednoj industriji", rekla je Lottie koja je priznala da je drogu uzimala čak pet puta tjedno.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Uzimala sam travu i slične stvari kad mi je bilo 15. Onda sam se preselila u London i počela se družiti s puno starijim ljudima. Moj je tadašnji dečko imao 27 godina, a ljudi s kojima smo se družili često su uzimali droge", rekla je Lottie te dodala kako je i sama u drogi našla olakšanje: " Umrtvila mi je svaki osjećaj koji sam imala, poput ljutnje, uzrujanosti, usamljenosti… Postala mi je poput prijatelja", rekla je Lottie.

Odnos s Kate

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Kate i Lottie Moss

Lottie kaže kako je odrastala u sjeni svoje polusestre Kate Moss te da nemaju neki odnos. Ipak, svjesna je da joj je to što je sestra Kate Moss pomoglo u karijeri. Ipak, priznaje kako nikad zapravo nije voljela modeling.

"Nisam imala tipičnu visinu modela, osjećala sam se kao varalica. Kao da je sve lažno. Nije mi bilo u redu da idem na sve te evente i odsjedam u Four Seasonsu. Smatrala sam da ne pripadam u taj svijet, da to nisam ja. Znam da to zvuči loše, ali nikada nisam marila za modu. Ljudi su znali govoriti: ‘O moj Bože, pogledaj novu kolekciju‘, a meni je to sve izgledalo isto kao i prošlogodišnja moda. Sjedila bih na tim modnim revijama i razmišljala zašto ja ne vidim to što drugi vide. Gledamo li u iste stvari? Pola njih mi je bilo dosadno. Tužite me, ali nisam uživala u tome", rekla je Lottie koja se potpuno posvetila karijeri na OnlyFansu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nova Lottie

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Lottie Moss

Nakon što se riješila ovisnosti, Lottie je odlučila skinuti i tetovaže koje je dala napraviti pod utjecajem droge i alkohola. Osim inicijala bivših partnera, na licu je dala tetovirati riječ 'lover', ispod oka, a njeni pratitelji mogli su vidjeti kako ona nastaje 2022. godine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Lottie je tada objavila video nastanka tetovaže, a uz njega je savjetovala: "Djeco, nemojte piti alkohol."

POGLEDAJTE VIDEO: