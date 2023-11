Manekenka Lottie Moss (25), mlađa sestra slavne Kate Moss (49), zablistala je na londonskoj premijeri filma "The Hunger Games: The Ballad of Singbirds and Snakes", očaravajući mnoge svojim provokativnim izdanjem koje je otkrilo, jednostavno rečeno, jako puno toga.

Lottie je zasjala na premijeri u prozirnom izdanju s blistavim detaljima, odjevena u haljinu koja na prvi pogled može izgledati neobično, ali svakako nosi dozu autentičnosti. S kosom zalizanom prema natrag i decentnim make-upom na licu, oduševila je brojne posjetitelje ali i fanove.

Svojom karakterističnom ekscentričnošću, Lottie je očekivano privukla mnogo pažnje na ovom događaju, dok je pozirala ispred paparazza u svom zavodničkom izdanju.

Lottie je prvi put zapažena na stranicama američkog Voguea, gdje se pojavila kao djeveruša na vjenčanju svoje starije sestre Kate, a događaj je bio predstavljen u časopisu.

Vjenčanje se odvilo 2011. godine, a s obzirom na trenutni odnos između sestara, to vrijeme izgleda kao izuzetno davna prošlost. Ipak, dinamika između njih danas je potpuno drugačija u usporedbi s vremenom Kateinog vjenčanja s rokerom Jamiejem Hinceom.

Naime, poznato je kako one danas nisu u dobrim odnosima. Razlika u godinama između dviju sestara gotovo je jednaka broju godina koje Lottie ima, a nedavno je u intervjuu za The Sun progovorila o njihovim nesuglasicama.

Upravo je tu značajnu razliku istaknula kao ključni faktor koji im otežava uspostavu dobrog odnosa.

Lottie je u istom intervjuu otkrila: "Nije onako kako ljudi pretpostavljaju. Moja sestra i ja nikada nismo bile bliske, prevelik je generacijski jaz među nama", ispričala je pa naglasila kako su obiteljski odnosi izuzetno komplicirani, što ponekad, kao i kod njih, dovodi do napetosti među članovima obitelji.

“Jednostavno se ne slažemo oko mnogo toga. Volim je, ona je moja sestra, ali jednostavno nismo bliske. Tako je, kako je”, pomirljivo je zaključila Lottie koja je također ostvarila uspješnu manekensku karijeru, surađujući s agencijom Storm Models, istom onom koja je otkrila Kate u njujorškoj zračnoj luci JFK kada je imala 14 godina.

Nakon što je okusila mračnu stranu modelinga i suočila se s nastojanjima da joj "kontroliraju" život, odlučila je napustiti taj posao i isprobati sreću na drugom mjestu, gdje, kako tvrdi, nije imala loših iskustava.

Danas, Lottie zarađuje za kruh kao zvijezda na OnlyFansu, internetskoj platformi čiji sadržaj, najčešće seksualno usmjeren, zahtijeva plaćenu pretplatu.

Kako god zvućalo, čini se da je Lottie uspjela spojiti svoje osobne interese sa zaradom, s obzirom na to da je otvoreno isticala svoj bogat intimni život, naglašavajući svoju izraženu seksualnost.

Otvoreno je dijelila svoju svestranost u intimnom smislu, ističući da je uvijek otvorena različitim iskustvima. U jednom od intervjua za podcast "Call Her Daddy", podijelila je detalje o svojim pravilima vezanim uz grupni seks, rekavši: "Uglavnom imam trojke kada je djevojka biseksualna, a dečko je s time sretan." Ova iskrenost dodatno je obilježila njezinu prisutnost na javnoj sceni.

Detaljno je objasnila kako žene ponekad pristaju na trojku s partnerom i drugom ženom ne zbog vlastite želje, već iz nastojanja da udovolje ambicijama svog partnera.

Izrazila je svoje stajalište prema takvim odnosima, preferirajući da zadovoljstvo bude međusobno i obostrano, odnosno, u ovom slučaju slučaju "trostrano".

U jednom trenutku, dok je dijelila intimne detalje o grupnom seksu, Lottie je otkrila da je doživjela "fantastičan" trojac s prijateljem i poznatom osobom koju nije željela imenovati.

U jednom od svojih videa na OnlyFans platformi, otišla je korak dalje, skinula gornji dio odjeće za svoje pretplatnike i otvoreno dijelila detalje o svom seksualnom životu.

Priznala je da je imala intimne odnose sa "stotinama" ljudi, istovremeno pokazujući svoju kolekciju seksualnih igračaka.

U videu je izjavila: "Ranije sam puno izlazila i zabavljala se s momcima, ali sada sam se smirila. Vjerojatno se broj mjeri u stotinama."

Unatoč tome što je i Kate sama prolazila kroz problematične faze života te se borila s raznim ovisnostima, čini se da za svoju sestru ipak nema puno razumijevanja.

Nedavno je čak i Kateina kći, Lila, koja ima 19 godina, odbila svaki kontakt s nestašnom Lottie.

Uz svoje velike seksualne apetite, Lottie se također suočila s problemima s drogom, a prošle godine bila je na rehabilitaciji. Ipak, čini se da je sada bolje, što potvrđuje njezin povratak na društvene mreže, uključujući i OnlyFans.

