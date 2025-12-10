Tko je Karolina Ilić? U vezi je s lijepom Brazilkom, a na Instagramu je prati 10 tisuća ljudi

Veliko iznenađenje zadesilo je Doru 2026. – natjecanje za izbor hrvatskog predstavnika na Eurosongu. Karolina Ilić, koja je trebala nastupiti s pjesmom "Breathe Her In", diskvalificirana je iz natjecanja jer nije državljanka Republike Hrvatske, čime ne ispunjava uvjete propisane Pravilima natjecanja Dore 2026. (članak 3., stavak 5.), priopćio je HRT.

Karolina je švedska kantautorica balkanskog podrijetla. Prema pisanju Hello Magazina, piše i izvodi glazbu na engleskom, švedskom i svom materinjem jeziku.

U javnosti se pojavljuje kao nova izvođačica čiji rad tek počinje dosezati širu publiku. Do sada nema opsežniju diskografiju ni značajniju prisutnost u regionalnim glazbenim medijima, a o njezinoj karijeri poznate su uglavnom osnovne biografske informacije.

"Uvijek sam gurala svoju foru"

"Glazba mi je način da izrazim tko sam i što osjećam - iskreno, autoetničko i s puno strasti", rekla je Karolina prije nekoliko dana za Hello Magazin te dodala kako joj je 'velika želja' na Eurosongu predstavljati zemlju iz koje potječe njezina obitelj.

"Uvijek sam gurala svoju foru što se tiče svega, a ne samo muzikom", dodala je.

U sretnoj vezi s brazilskom manekenkom

Na Instagramu je prati više od 10.000 ljudi, a objavljuje i fotografije iz privatnog života u kojem veliku ulogu ima njezina djevojka, brazilska manekenka Ingryd Marins.

Umjesto Karoline - Gabrijel Ivić

Sukladno pravilima natjecanja, umjesto Karoline Ilić, priliku za nastup dobiva prva rezerva, izvođač Gabrijel Ivić, koji će predstaviti pjesmu "Light Up". Organizatori Dore naglašavaju da su pravila natjecanja jasna i da se moraju striktno poštovati, što je i razlog za ovu neočekivanu promjenu u programu.

