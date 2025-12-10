Škoro, Bulić, Dalmatino, Orlić, stižu na domoljubni spektakl: Očekuje se više od 40 tisuća ljudi
Organizatori najavljuju noć glazbe koja će okupiti ljude iz cijele Hrvatske i dijaspore
U Dugopolju se 18. srpnja sprema pravi glazbeni spektakl. Na Stadionu hrvatskih vitezova održat će se koncert “Domu mom”, domoljubna večer koja ujedinjuje publiku iz cijele Hrvatske i dijaspore. Očekuje se više od 40 tisuća posjetitelja, što bi ovaj događaj moglo svrstati među najveće glazbene projekte nadolazećeg ljeta.
Najveće domaće zvijezde na jednoj pozornici
Program okuplja impresivan broj izvođača, među kojima su Miroslav Škoro, grupa Dalmatino, Mate Bulić, njegov glazbeni nasljednik Josip Ivančić, Jacques Houdek, Meri Cetinić, Zorica Kondža, Dražen Žanko, Tiho Orlić i Klapa HRM “Sveti Juraj”. Popis izvođača dodatno će se proširiti, a publiku očekuje večer glazbe koja slavi ljepotu, povijest i emociju domoljublja.
Kroz najpoznatije pjesme domaće glazbene scene publika će putovati kroz desetljeća, prisjećajući se trenutaka radosti, zajedništva i ponosa koji su obilježili generacije.
Koncert koji nadilazi glazbu
“Domu mom” već je godinama prepoznat kao događaj koji stvara posebno ozračje. Upravo zato svako izdanje privlači tisuće posjetitelja, uključujući i brojne Hrvate iz dijaspore koji dolaze osjetiti atmosferu zajedništva i pripadnosti.
Posljednji koncert održan je u listopadu u Areni Zagreb, gdje je 18.000 ljudi pjevalo uglas, a čak 146 izvođača podiglo dvoranu na noge. Od svečanih prvih taktova do završne izvedbe “Moje domovine”, bio je to događaj koji se dugo prepričavao kao noć ponosa i snažnih emocija.
Najavljuje se spektakl kakav Dugopolje još nije vidjelo
Prema najavama organizatora, ovogodišnje izdanje bit će najveće do sada. Uz ljetnu atmosferu, otvoreni prostor i poseban duh juga, koncert bi lako mogao postati najposjećeniji događaj ljeta 2025.
