HRVATSKI PONOS /

Škoro, Bulić, Dalmatino, Orlić, stižu na domoljubni spektakl: Očekuje se više od 40 tisuća ljudi

Škoro, Bulić, Dalmatino, Orlić, stižu na domoljubni spektakl: Očekuje se više od 40 tisuća ljudi
Foto: Jurica Cvitanić/premier Media G

Organizatori najavljuju noć glazbe koja će okupiti ljude iz cijele Hrvatske i dijaspore

10.12.2025.
15:37
Hot.hr
Jurica Cvitanić/premier Media G
U Dugopolju se 18. srpnja sprema pravi glazbeni spektakl. Na Stadionu hrvatskih vitezova održat će se koncert “Domu mom”, domoljubna večer koja ujedinjuje publiku iz cijele Hrvatske i dijaspore. Očekuje se više od 40 tisuća posjetitelja, što bi ovaj događaj moglo svrstati među najveće glazbene projekte nadolazećeg ljeta.

Najveće domaće zvijezde na jednoj pozornici
Foto: Jurica Cvitanić/premier Media G

Najveće domaće zvijezde na jednoj pozornici

Škoro, Bulić, Dalmatino, Orlić, stižu na domoljubni spektakl: Očekuje se više od 40 tisuća ljudi
Foto: Jurica Cvitanić/premier Media G

Program okuplja impresivan broj izvođača, među kojima su Miroslav Škoro, grupa Dalmatino, Mate Bulić, njegov glazbeni nasljednik Josip Ivančić, Jacques Houdek, Meri Cetinić, Zorica Kondža, Dražen Žanko, Tiho Orlić i Klapa HRM “Sveti Juraj”. Popis izvođača dodatno će se proširiti, a publiku očekuje večer glazbe koja slavi ljepotu, povijest i emociju domoljublja.

Koncert koji nadilazi glazbu
Foto: Jurica Cvitanić/premier Media G

Kroz najpoznatije pjesme domaće glazbene scene publika će putovati kroz desetljeća, prisjećajući se trenutaka radosti, zajedništva i ponosa koji su obilježili generacije.

Škoro, Bulić, Dalmatino, Orlić, stižu na domoljubni spektakl: Očekuje se više od 40 tisuća ljudi
Foto: Jurica Cvitanić/premier Media G

Koncert koji nadilazi glazbu

“Domu mom” već je godinama prepoznat kao događaj koji stvara posebno ozračje. Upravo zato svako izdanje privlači tisuće posjetitelja, uključujući i brojne Hrvate iz dijaspore koji dolaze osjetiti atmosferu zajedništva i pripadnosti.

Najavljuje se spektakl kakav Dugopolje još nije vidjelo
Foto: Promo

Posljednji koncert održan je u listopadu u Areni Zagreb, gdje je 18.000 ljudi pjevalo uglas, a čak 146 izvođača podiglo dvoranu na noge. Od svečanih prvih taktova do završne izvedbe “Moje domovine”, bio je to događaj koji se dugo prepričavao kao noć ponosa i snažnih emocija.

Najavljuje se spektakl kakav Dugopolje još nije vidjelo

Prema najavama organizatora, ovogodišnje izdanje bit će najveće do sada. Uz ljetnu atmosferu, otvoreni prostor i poseban duh juga, koncert bi lako mogao postati najposjećeniji događaj ljeta 2025.

DomoljubljeDomu MomMiroslav ŠkoroMate BulićJacques HoudekZorica Kondža
