Glazbenik Stjepan Hauser nedavno je podijelio novu snimku nastalu u suradnji s Talijankom Benedettom Caretti. U videu, Benedetta sjedi u Hauserovu krilu dok izvodi pjesmu "I Will Always Love You", a on je prati na violončelu.

U opisu videa, Hauser je jednostavno napisao: "I Will Always Love You", a njihova suradnja odmah je naišla na brojna odobrenja publike.

Oduševljeni zajedničkom izvedbom, ali i njihovom ponovnom suradnjom, pratitelji su izrazili svoje oduševljenje riječima poput: "Vrati je!!! Bila je najljepša i najtalentiranija žena s kojom si stvarao! Želimo više vas dvoje!", "Ovo je najbolja suradnja", "Aww, opet ste zajedno."

Zajednički video, ovaj neponovljivi duo objavio je na društvenim mrežama.

Tko je Hauserova misteriozna djevojka?

Pjevač je prošloga tjedna objavio nekoliko storyja kako se zabavlja sa smeđokosom djevojkom koja nije željela otkriti svoj identitet. Snimao ju je s leđa, a atraktivna ljepotica na sebi je nosila dugačku prozirnu haljinu obavijenu školjkicama.

Foto: Instagram Foto: Instagram

Zajedno su pili vino i promatrali vatromet s balkona, a Hauser je u videu na kameri izjavio: "Misteriozna dama. Ona je ona prava. Nitko ne zna tko je ona. To je tajanstvena dama", rekao je dok je nepoznata ljepotica, sakrivajući lice, naslonila glavu na njega.

Foto: Instagram Foto: Instagram Stjepan Hauser

"Uzdravlje, ljubavi moja. Pogledaj što sam opet za tebe organizirao. Bože moj, kakav spektakl", kazao je pjevač dok je uživao u zanimljivom društvu.

Iako vezu nije javno priznao, mnogi sugeriraju kako je njegova 'misteriozna ljepotica' upravo Benedetta, s kojom se ponovno udružio na poslovnom planu.

