Njihova veza je tada bila glavna tema na estradi, čak su se i zaručili, a onda je sve palo u vodu. Naš poznati violončelist Stjepan Hauser (37) prisjetio se svoje bivše ljubavi, pjevačice Jelene Rozge (46) i otkrio detalje njihove neuspjele veze.

'Imat ću je u lijepom sjećanju'

"Suradnja s njom bila je fenomenalna, trajala je dvije godine. Prekrasan period mog života i uvijek ću našu suradnju imati u lijepom sjećanju. Upoznali smo se u West Innu, bio je Miss Universe. Ja sam tamo išao gledati misice, a onda sam ugledao nju i bila mi je draža od svih misica. I tako je sve krenulo", prisjetio se Hauser, u novoj epizodi Knjazališta na HRT-u, početka njihove ljubavi.

Smetala su im šuškanja da su "gay"

Dok su bili zajedno, širile su se glasine kako su oboje "gay", što je Hausera tada, kako kaže, strašno živciralo.

"To su gluposti. Meni je to išlo na živce tada strašno. Jer je to bila prava ljubav, živjeli smo skupa dvije godine", ispričao je.

Podsjetimo, par je vezu priznao u kolovozu 2015. godine, a već početkom 2016. su pale zaruke. Oboje su tada govorili da će biti "vječni zaručnici", nakon čega su mnogi počeli sumnjati u njihovu ljubav. Do braka nije došlo, a Rozga je 2017. potvrdila prekid veze.

"Ovim putem želim obavijestiti medije da smo Stjepan i ja odlučili prekinuti našu vezu i krenuti svatko svojim putem. Iza nas ostavljam lijepe uspomene i okrećem se budućnosti i novim životnim radostima. Zahvaljujemo medijima na razumijevanju što o ovoj temi više ne želimo govoriti. To je naša zajednička odluka i molimo vas da je poštujete", istaknula je tada u priopćenju.

