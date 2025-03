Otkriveno što je najljepša srpska pjevačica (33) radila prije nego što je ubijena

Za nekoliko dana obilježava se 15. godišnjica smrti pjevačice Ksenije Pajičin koja je pronađena mrtva u svom stanu u Beogradu. Ubio ju je njezin tadašnji partner, maneken Filip Kapisoda, koji je nakon toga počinio samoubojstvo. Za srpske medije oglasio se njezin prijatelj, Nebojša Tubić Žabac koji je otkrio što je pjevačica radila večer prije smrti.

''Goca i ja sjedimo u klubu. Ksenija dolazi s Kapisodom, prilazi mi i poljubi me u usta. Goca se začudila i rekla, što je ovoj maloj, ali Goca je stari mafijaš, nju boli briga, ne doživljava to. No, Filipu je smetalo. Počeo je čupati, gurati, potukli su se u separeu'', ispričao je Žabac za "Balkan Info".

Podsjećamo, njihova veza bila je turbulentna od samog početka. Upoznali su se 2008. godine na moru u Crnoj Gori i odmah se zaljubili. "Nikada me nitko nije volio ovoliko kao Filip. Ne moramo ni pričati, dovoljno je samo da se pogledamo. Poznaje me bolje nego što ja sebe znam", govorila je tada tragično preminula pjevačica.

Par je imao potrebu neprekidno biti zajedno, a kada bi bili razdvojeni, bili su ljubomorni i posesivni, što bi dovodilo do žestokih svađa, pisali su srpski mediji. Vrhunac je bio kada je maneken želio ući u reality show. Ksenija se protivila tome, a njegova odluka da ipak uđe u show dovela je do prekida njihove veze. Pomirili su se u prosincu 2009. godine i počeli živjeti zajedno u Ksenijinu stanu. Među susjedima se šuškalo kako su često iz stana znali čuti žustru raspravu.

Prema riječima svjedoka, u stanu su se te kobne večeri začula dva pucnja, koja su najvjerojatnije bila i smrtonosna. Pretpostavlja se da je motiv ove tragedije bila ljubomora. "Zašto se ovo meni dogodilo. Zašto mom djetetu?", jecala je Ksenijina majka Ljubica, koja je za vrijeme policijske istrage bila kod susjeda.

