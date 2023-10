U serijalu Net.hr produkcije "Pitaj što hoćeš" ugostili smo pjevačku zvijezdu Samantu Malkoč (34) iz Zagreba koju mnogi nazivaju i "novom Jelenom Rozgom".

Foto: Petar Kleščić/RTL Foto: Petar Kleščić/RTL Samanta Malkoč

Podsjetimo, Samanta je dosad snimila dva vrlo uspješna singla. Njezina prva pjesma “Idi al' ne idi” broji 300 tisuća pregleda na YouTubeu.

“Moj prvi singl jedna je emotivna balada 'Idi al' ne idi' ujedno i autorska pjesma nastala u suradnji s izvrsnim producentom Sašom Nikolićem koji iza sebe ima stvarno velike hitove i suradnje. On je napravio glazbu i aranžman, tekst sam ja napisala. Jako sam ponosna na tu pjesmu, uvijek kažem da je to moja mala beba, s njom je sve i počelo”, rekla je pa navela i drugu pjesmu koju je također sama napisala:

“Drugi singl 'Bolje i da ne znaš' jaka je 'feminem' pjesma. Došla mi je baš u trenutku kada je trebala i kada sam bila spremna iznijeti je na pravi način. Glazbu i aranžman je radio moj dragi Saša Milošević Mare. Tekst Vladimir Mitrović i Saša Milošević Mare. I na nju sam jednako ponosna, sve su to moje male pobjede. Zaista je potrebno mnogo truda i odricanja u ovome poslu. Uglavnom, smatram da su mi obje pjesme napravili odlični producenti i profesionalci.”

Samantina pjesma 'Bolje i da ne znaš' broji 590 tisuća pregleda na Youtubeu.

"Mislim da sam iskrena i vesela osoba. Mislim da za ovaj posao moraš biti lud (u pozitivnom smislu), moraš imati neku energiju. Dobar sam prijatelj, uporna i tvrdoglava sam", navela je Samanta svoje vrline. Ona inače pjeva narodnu muziku - pop folk za koju kaže: "Privrženija sam toj vrsti muzike i to je moja ljubav."

Samanta je mlada zakoračila u glazbene u vode, ali je tada "furala drugi đir".

"Sa 16-17 godina eksperimentirala sam sa drugom vrstom muzike. Eksperimetirala sam s R&B-om i rapom. To je krenulo iz hobija, imala sam i neke duete s Targetom iz Tram 11. No, život me odveo na neku drugu stranu. Unazad dvije godine prijavila sam se na jedan glazbeni show i tako je počela moja karijera."

Stala je i na veliku pozornicu pred publiku i žiri u srpskom showu 'Zvezde Granda' i ističe kako je to za nju bilo jedno jako pozitivno iskustvo.

'Pobijedila sam samu sebe'

"Tu sam pobijedila samu sebe, tremu. Imala sam problema sa samopouzdanjem pa je to bio jedan vjetar u leđa. Bilo je zaista divno iskustvo." Naravno, ima i neke svoje glazbene uzore i ljude za koje misli da su uspjeli u svom poslu i daleko dogurali.

"Izdvojila bih Lepu Brenu što se tiče žanra koji ja pjevam, kao i Aleksandru Prijović. To su osobe koje su se po meni ostvarile u ovom poslu i uspjele."

Jednom je izjavila "I da imam milijune, ja bih pjevala" pa smo je pitali stoji li iza te izjave? "Stojim iza toga. To je moja ljubav i bez obzira na sve ja bih pjevala."

Pjeva i na svadbama

Samantu možete vidjeti kako nastupa po raznim zagrebačkim klubovima:

"Možete me doći vidjeti i čuti u nekim zagrebačkim klubovima, pjevam i na svadbama. Dosta ima tog na mom Instagram profilu, možete me zapratiti."

Za kraj smo je pitali gdje se vidi u budućnosti.

"U budućnosti se vidim da sam sretna."

Što je još Samanta rekla, pogledajte u našem videu.

POGLEDAJTE VIDEO: Ispovijest pjevačice Samante Malkoč

Ostale epizode serijala pogledajte OVDJE.