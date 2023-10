Na dogovoreni intervju Zagrepčanka Samanta Malkoč (34) stigla je točno u minutu, a to nas i nije iznenadilo. Samanta nas je zadivila svojim osmijehom od uha do uha, kao i pričom o tome kako je postala pjevačica. Samanta izgleda baš onako kako biste očekivali da izgleda jedna pjevačica – savršenog stasa i još boljeg glasa, a uz to je i izrazito šarmantna i simpatična. Strastveno je posvećena onomu što najviše voli, a to je glazba.

Inače, Samanta je popularna u regiji, pogotovo u Srbiji, a neki srpski mediji je nazivaju i “novom Jelenom Rozgom”. Dio svojeg glazbenog umijeća pokazala je i na kavi kada je otpjevala svoj autorski hit “Bolje i da ne znaš” koji broji skoro 600 tisuća pregleda na YouTubeu. Izlazak ovog zanimljivog glazbenog izdanja bio je povod da ovu pjevačicu izvedemo na kavu i popričamo s njom o glazbenim i životnim planovima te njezinoj svakodnevnici. Uvijek vesela, nasmijana i pozitivna, sigurni smo da će vas Samanta osvojiti na prvu, kao što je i nas. Ovo njezina priča…

Samanta Malkoč

Draga Samanta, kako bi se opisala u nekoliko riječi?

“Mislim da sam jedna vesela osoba, dobar prijatelj, uporna, volim dobru kritiku (naravno konstruktivnu) možda i više od pohvale i ništa mi nije nemoguće.”

Kako i kada je počela tvoja glazbena karijera?

„Moja karijera je počela možda tamo s nekih 16 godina, ali ozbiljnije sam se počela baviti glazbom unazad dvije godine. Također, sudjelovala sam i u jednom talent šouu u Zagrebu.”

Sama pišeš tekstove?

“Volim jako pisati. Dugo mi je trebalo da skupim hrabrost i pokažem ljudima svoje misli i osjećaje te da na kraju to i otpjevam. Otud i moja prva autorska pjesma “Idi al' ne idi”.

Gdje crpiš inspiraciju?

“Inspiracija su neke trenutna stanja, osjećaji ili nekad jednostavno uzmem temu pa krenem pisati”.

Jesi li imala kakvu glazbenu naobrazbu?

“Samouka sam, ali sam pjevala u zborovima kao dijete. Pohađala sam i satove pjevanja jer smatram da je rad na sebi nužan za uspjeh”.

Sama piše svoje tekstove

Opisala je kako je nastala njezina prva pjesma “Idi al' ne idi” koja broji 300 tisuća pregleda na YouTubeu.

“Moj prvi singl jedna je emotivna balada 'Idi al' ne idi' ujedno i autorska pjesma nastala u suradnji s izvrsnim producentom Sašom Nikolićem koji iza sebe ima stvarno velike hitove i suradnje. On je napravio glazbu i aranžman, tekst sam ja napisala. Jako sam ponosna na tu pjesmu, uvijek kažem da je to moja mala beba, s njom je sve i počelo”, rekla je pa navela i drugu pjesmu koju je također sama napisala:

“Drugi singl 'Bolje i da ne znaš' jaka je 'feminem' pjesma. Došla mi je baš u trenutku kada je trebala i kada sam bila spremna iznijeti je na pravi način. Glazbu i aranžman je radio moj dragi Saša Milošević Mare. Tekst Vladimir Mitrović i Saša Milošević Mare. I na nju sam jednako ponosna, sve su to moje male pobjede. Zaista je potrebno mnogo truda i odricanja u ovome poslu. Uglavnom, smatram da su mi obje pjesme napravili odlični producenti i profesionalci.”

Samantina pjesma 'Bolje i da ne znaš' broji 590 tisuća pregleda na Youtubeu.

Kako je publika reagirala na te dvije pjesme?

“Publika je odlično reagirala, iskreno nisam ni očekivala toliko pregleda, a kamoli da će se zavrtjeti na nekim poznatim radijskim postajama i TV kanalima.“

Imaš li u planu objaviti i album?

„Daj Bože, ali mislim da sada u ovom trenutku još ne. Iako pripremam neke nove pjesme i projekte, ali polako.“

Danas pjevaš narodnu muziku, no eksperimentirala si i drugom vrstom glazbe kada si bila mlađa - zašto nisi nastavila tim putem?

„Eksperimentirala sam i s R&B i repom. Narodna glazba je nekako uvijek bila prisutna u mom životu, kao mala sam slušala doma tu vrstu glazbe. Moj djed je svirao harmoniku i pjevao isto.“

Sudjelovala si u 'Zvezdama Granda'? Kakvo je bilo to iskustvo?

„Zvezde Granda su za mene jedno odlično iskustvo, gdje sam zapravo pobijedila samu sebe i svoje strahove u tom trenutku. Pod tim mislim na tremu i samopouzdanje. Nakon toga se sve nekako počeli razvijati u pozitivnom smislu, a i ja sam počela raditi na sebi i ulagati u karijeru.“

Riješila se treme

Imaš li tremu prije nastupa?

„U početku je trema bila jako prisutna, sada je dosta manja. Mislim da je trema nekakva odgovornost prema publici koja je ispred tebe, a i odgovornost prema poslu. Uvijek nastojim biti bolja verzija sebe, i dati maksimum u tome trenutku.“

Pitali smo je i je li ikada pjevala na playback?

“Jesam, i ne volim playback. Čudno mi je to.“

Da li ti je ikad došlo da odustaneš od muzike?

„Iskreno, u nekim teškim trenucima mi je došlo da odustanem, ali to su samo bili trenuci. Brzo se prebrode ti momenti. Kada bih odustala od glazbe, odustala bih od sebe.“

S obzirom na to da pjevaš narodnu glazbu, jesi li ikada naišla na negativne reakcije?

„Nisam naišla na negativne reakcije. Postoje samo ljudi koji slušaju takvu vrstu glazbe i koji ne slušaju. A vjerujte, više ih je koji slušaju, samo to ne žele priznati.“

Koju školu si završila?

“Pohađala sam srednju strukovnu školu u Novom Zagrebu za građevinskog tehničara, smjer visokogradnje. Danas se to zove arhitektonski tehničar. Razmišljala sam o prijamnom na arhitekturi, ali nisam imala dovoljno samopouzdanja. Čovjek sam sebe sabotira nekada u životu , no nikad se ne zna, možda se nekad ponovno odlučim. Recimo obožavam dizajn interijera i sve vezano za to. Što je presudilo da se bavim glazbom? Pa to što je to zaista moja ljubav. Ako ne pjevam, ne osjećam se živom.”

Koje izvođače poštuješ, tko su ti uzori?

“Ja zaista glazbu ne dijelim na žanrove i pjevače, nego na kvalitetno i ono što nije kvalitetno. Uzori su mi, što se tiče žanra koji ja izvodim, Lepa Brena, Aleksandra Prijović, ima ih nekoliko sigurno.”

Koliko zaradiš po nastupu? Ostavljaju li ti napojnicu?

„Pa ne volim baš pričati o iznosima, ali se da zaista lijepo zaraditi. Što se tiče napojnice, naravno da ostavljaju, pogotovo ako ih se 'pogodi' pjesmom. Ljudi vole to, i sama ostavljam tako novac kad me 'pogodi' pjesma.”

Prepoznaju li te ljudi na ulici – što ti kažu?

“Sada me nekako više ljudi prepoznaju, uvijek su tu lijepi komentari.”

Jesi li ikada dobila nemoralnu ponudu?

“Na moju sreću ne, jer se znam nositi sa svima, a prednost su mi možda godine i zrelost, ali bilo je nekih situacija u kojima se nisam osjećala ugodno. Mislim da toga nema samo u ovome poslu, već da se sve žene manje-više susreću s time. Živimo u nekom društvu, gdje je nekad netko pristao i dopustio takvo ponašanje, pa si onda ljudi daju za pravo da nastave i stvaraju stereotipe.”

‘Ljudi me prepoznaju’

Na koje si suradnje i poslovne projekte proteklih nekoliko godina posebno ponosna?

“Zaista sam ponosna na sve što sam dosad napravila jer vidim rast i koliko sam napredovala. Naravno, najviše sam ponosna na pjesme koje sam snimila i objavila.”

Moraju li se pjevači i pjevačice baviti i drugim poslovima kako bi što dulje opstali na tržištu?

“Ne nužno, ali mislim da je to prirodni slijed . I ja planiram u bliskoj budućnosti ponovno pokrenuti vlastiti biznis.”

Za koju tuđu pjesmu možeš reći da ti je najbolja stvar svih vremena i da te obilježila?

“Ima više pjesama, stvarno nemam samo jednu omiljenu pjesmu. Ne bih se mogla odlučiti. Daj Bože da me obilježi neka moja buduća pjesma i postane hit.”

Koji je najgori trač koji si čula o sebi?

“Hvala Bogu, pa ne čujem tračeve. Šalim se, ne obazirem se na to. Ne stignu do mene.”

Jednom si izjavila „I da imam milijune, ja bih opet pjevala“, stojiš li iza te izjave?

“Naravno da stojim, uvijek ću pjevati.”

Na što si najponosnija u životu?

“Najponosnija sam na svoga sina, i to što sam ostala normalna u ovom nenormalnom vremenu.”

Što bi danas rekla mlađoj sebi?

„Mlađoj sebi bih rekla, da ne brine i da živi u trenutku. Sve će biti u redu.“

Gdje se vidiš u budućnosti?

„U budućnosti želim samo sreću. Imam ciljeve naravno, ali najbitnije da živiš ispunjen život u radosti, pa što bude mora ispasti dobro.“

Kako usklađuješ pjevanje i majčinstvo? Imaš li savjet za buduće roditelje?

„David je moj najveći ponos. Ostvariti se kao majka je jedan blagoslov i hvala Bogu na tome. Imam podršku obitelji koja mi pomaže da uskladim pjevanje i majčinstvo. Biti roditelj nije jednostavno nekada, ja nekako idem od sebe uvijek. Sve se može kad se hoće. Razumjeti, biti podrška i oslonac. Ja svome sinu uvijek kažem da ne očekujem ništa od njega, već samo da izraste u dobrog čovjeka. To mi je jedino bitno. I da je sretan naravno.“

Koliko ulažeš u svoj izgled – jesi li imala plastične operacije? Na što najviše trošiš?

„Mislim da ne ulažem nešto pretjerano, samo ono što je neophodno za zdrav i lijep izgled. Nisam imala nikakve plastične operacije. Najviše trošim na garderobu za nastupe, svaki nastup mora biti nešto novo.“

Kako održavaš liniju?

„Trudim se jesti koliko-toliko zdravo i vježbam“, zaključila je Samanta.

