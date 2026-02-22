FREEMAIL
ZAJEDNO SU ŠEST GODINA /

Tko je žena s kojom Ruben Van Gucht čeka dijete? Ovako je odbrusila na komentar o Blanki

Tko je žena s kojom Ruben Van Gucht čeka dijete? Ovako je odbrusila na komentar o Blanki
Foto: Belga/ddp USA/Profimedia

Charlotte i Ruben posljednjih su godina gradili stabilan odnos, a tijekom 2025. viđani su zajedno na putovanjima u Milanu, Valenciji i Kansas Cityju

22.2.2026.
13:25
Hot.hr
Belga/ddp USA/Profimedia
Belgijska spisateljica i producentica Charlotte Van Looy našla se u središtu pažnje javnosti i medija nakon što je objavila da s partnerom, poznatim sportskim novinarom Rubenom Van Guchtom (39), čeka njihovo prvo zajedničko dijete. Vijest je snažno odjeknula u belgijskim medijima, ali i u Hrvatskoj, budući da dolazi nedugo nakon što je Van Gucht finalizirao razvod od proslavljene atletičarke Blanka Vlašić (42).

Par je tako potvrdio novo poglavlje u svom životu, no istodobno su jasno dali do znanja da žele sačuvati privatnost. Njihova veza traje već više od šest godina, a zajednički dom dijele zadnje četiri godine. Iako su često bili pod povećalom javnosti, Charlotte i Ruben posljednjih su godina gradili stabilan odnos, a tijekom 2025. viđani su zajedno na putovanjima u Milanu, Valenciji i Kansas Cityju.

 

Odbrusila hejterima

Charlotte se svojedobno našla u fokusu i zbog odgovora jednom pratitelju na društvenim mrežama. Na komentar: “Znaš da on ima ženu i dijete u Hrvatskoj?”, reagirala je bez zadrške:

“Budući da smo zajedno već gotovo šest godina i dijelimo isti dom već skoro četiri - doista znam. U svakom slučaju, hvala na prijateljskom podsjetniku.”

Njezin odgovor ubrzo je postao viralan i potaknuo lavinu reakcija - od podrške do kritika.

 

Karijeru započela u glazbi

A tko je zapravo Charlotte Van Looy? Karijeru je započela u glazbi, no vrlo brzo se okrenula pisanju i produkciji. Autorica je knjige samopomoći Mi milenijci - zašto vas savršeno ne usrećuje, u kojoj se bavi izazovima generacije odrasle u digitalnom dobu. Osim toga, s prijateljicama je u Belgiji pokrenula restoran koji naglasak stavlja na organsku hranu i namirnice lokalnih proizvođača, čime promovira održiv i svjestan način života.

Sada, dok se priprema za majčinstvo, Charlotte ulazi u novu životnu fazu - onu koja će, barem kako poručuju ona i Ruben, ostati što je moguće dalje od znatiželjnih pogleda javnosti.

 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Tko je čovjek iza diplomatske funkcije? Njemački veleposlanik otkrio najdražu hrvatsku riječ

Ruben Van GuchtCharlotte Van LooyTrudnoća
